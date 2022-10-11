Facebook kullananların dikkatine... Bu uygulamaları indiren 1 milyondan fazla kişi tehlike altında
Meta tarafından yapılan açıklama sonrasında Facebook kullanıcıları uyarıldı. Facebook yaptığı açıklama ile kötü amaçlı mobil uygulama araçlarının kişisel bilgileri tehdit ettiğini belirtti.
Şirket tarafından yapılan açıklamalar sonrasında 400'den fazla uygulamanın ismi paylaşıldı. Bu uygulamalardan 50 tanesi popüler telefonlar arasında yer alan, iPhone kullanıcıları tarafından da kullanılan App Store'da yer alıyor. Fakat bu 50 uygulamanın mağazadan kaldırıldığı belirtiliyor.
PROGRAMLAR ÜZERİNDEN GİZLENİYOR
NTV'de yer alan habere göre; Meta, Google Play Store ve Apple App Store’da listelenen uygulamaların arasında fotoğraf düzenleyiciler, oyunlar, VPN hizmetleri, iş uygulamaları ve diğer yardımcı programlar üzerinden gizlendiğini ortaya koydu.
Fotoğraf editöri uygulamaları yayınlanan listede çoğunluğu oluşturuyor.
HANGİ UYGULAMALAR TEHLİKELİ?
Ekibin analizine göre;
- "Çizgi film karakterine benzeyin" temalı fotoğraf editörleri
- Hız ve gizlilik vaat eden VPN uygulamaları
- Telefonunuzdaki el fenerinin ışığının parlaklığını artırabileceğini iddia eden uygulamalar
- Bir telefon için fazla yüksek kaliteli, 3 boyutlu grafiklerle reklam yapan oyun uygulamaları
- Sağlık, astroloji ve fitness uygulamaları
- Teknoloji platformlarındaki gizli özelliklere ya da tam erişime izin verdiğini iddia eden uygulamalar
İŞTE TEHLİKELİ OLARAK GÖSTERİLEN UYGULAMALARIN LİSTESİ
- FB Advertising Optimization
- Business ADS Manager
- Ads Analytics
- FB Adverts Optimization
- FB Analytic
- FB Adverts Community
- Adverts Ai Optimize
- Very Business Manager
- FB Business Support
- Fb Ads
- Meta Optimizer
- Business Manager Pages
- Adverts Manager
- Meta Adverts Manager
- Ad Optimization Meta
- FB Pages Manager
- Business Ads
- Meta Business
- Business Suite Manager
- FB Ads Cost
- Adverts Bussiness Suite
- Business Ads Clock
- Ads & Pages
- Business Suite
- Business & Ads
- Business Manager Overview
- Business Suite Ads
- Page Suite Manager
- Business Meta Support
- Pages Manager Suite
- Ads Business Advance
- Pages Manager Suite
- Business Suite Optimize
- Business Manager Suite
- Business Suite Managers
- Ads Business Manager
- Ads Business Suite
- Business Manager Pages
- Business Adverts Manager
- Ads Manager Suite
- Business Manager Pages
- Ads & Business Suite
- CallShowLite
- Apex Race Game
- CallerPaper Show
- Video Converter Master
- Acetoon Photo Cartoon
- Photo Frame PIP Collage Maker
- ZodiHoroscope - Fortune Finder
- Ads Manager Helper
- Ad Optimization Meta
- Ad Manager For Social
- Agent John FPS Game
- Unblocked Website
- Best Fun Cam
- Psychology Facts
- Cool Photo Editor
- Cool Filter Editor
- Ads & Page
- Ads Pages Manager
- Constellation Master
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