Facebook kullananların dikkatine... Bu uygulamaları indiren 1 milyondan fazla kişi tehlike altında

11 Ekim 2022 Salı, 17:06

Şirket tarafından yapılan açıklamalar sonrasında 400'den fazla uygulamanın ismi paylaşıldı. Bu uygulamalardan 50 tanesi popüler telefonlar arasında yer alan, iPhone kullanıcıları tarafından da kullanılan App Store'da yer alıyor. Fakat bu 50 uygulamanın mağazadan kaldırıldığı belirtiliyor.

PROGRAMLAR ÜZERİNDEN GİZLENİYOR

NTV'de yer alan habere göre; Meta, Google Play Store ve Apple App Store’da listelenen uygulamaların arasında fotoğraf düzenleyiciler, oyunlar, VPN hizmetleri, iş uygulamaları ve diğer yardımcı programlar üzerinden gizlendiğini ortaya koydu.

Fotoğraf editöri uygulamaları yayınlanan listede çoğunluğu oluşturuyor.

HANGİ UYGULAMALAR TEHLİKELİ?

Ekibin analizine göre;

"Çizgi film karakterine benzeyin" temalı fotoğraf editörleri

Hız ve gizlilik vaat eden VPN uygulamaları

Telefonunuzdaki el fenerinin ışığının parlaklığını artırabileceğini iddia eden uygulamalar

Bir telefon için fazla yüksek kaliteli, 3 boyutlu grafiklerle reklam yapan oyun uygulamaları

Sağlık, astroloji ve fitness uygulamaları

Teknoloji platformlarındaki gizli özelliklere ya da tam erişime izin verdiğini iddia eden uygulamalar

İŞTE TEHLİKELİ OLARAK GÖSTERİLEN UYGULAMALARIN LİSTESİ