Instagram ve Facebook’a erişim sorunu

23 Mart 2022 Çarşamba, 21:12

Dünya genelinde Instagram ve Facebook’a erişimde sorun yaşanıyor. Çok sayıda kullanıcı sosyal medya üzerinden iki platforma girişlerde problem yaşadığını belirtiyor.

Yaşanan problemden Türkiye’deki kullanıcılar da etkileniyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Problemle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi.

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” ifadelerini kullandı.