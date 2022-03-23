Instagram ve Facebook’a erişim sorunu
Sosyal paylaşım ağları Instagram ve Facebook'a erişimde sorun yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.
Dünya genelinde Instagram ve Facebook’a erişimde sorun yaşanıyor. Çok sayıda kullanıcı sosyal medya üzerinden iki platforma girişlerde problem yaşadığını belirtiyor.
Yaşanan problemden Türkiye’deki kullanıcılar da etkileniyor.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Problemle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından açıklama geldi.
Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” ifadelerini kullandı.
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