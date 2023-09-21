Facebook logosunu değiştirdi!

Yayınlanma: 21.09.2023 - 11:59

Güncelleme: 21.09.2023 - 11:59

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta, Facebook'un logosunu yeniden tasarladı, ancak değişiklikler oldukça minimal. Logonun temel rengi biraz daha koyu bir maviye dönüştü ve "f" harfinde bazı ince değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, Meta'nın logosunu daha cesur ve kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

Meta, değişikliklerin Facebook'un kimliği için önemli olduğunu belirtiyor ve bu güncellemelerin uygulamanın tasarımına daha fazla uyum sağladığını söylüyor. Ayrıca, mavinin daha koyu bir tonunun Facebook'un logosunun daha güçlü bir ifadesini yarattığını vurguluyor.

Facebook'un logosundaki değişen ufak ayrıntılar kullanıcılar tarafından çok fark edilmedi.