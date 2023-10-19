Instagram için bulunan özellik Facebook ve Messenger'a geliyor

Yayınlanma: 19.10.2023 - 13:18

Güncelleme: 19.10.2023 - 13:18

Instagram için gelen 'yayın kanalları' temelde içerik üreticilerinin takipçileriyle birebir iletişim kurmasına olanak sağlayan bir sistem. Bu sayede içerik üreticileri duyuruları ya da diğer bilgileri buradan anlık olarak takipçilerine sunabiliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA ÖZELLİK GELİYOR

Şu anda aktif olarak Facebook ve Messenger tarafı için de test edilen yayın kanalları, önümüzdeki haftalarda kullanıcılara sunulması bekleniyor.

WhatsApp'ta da benzer bir şekilde yer alan yayın kanalları, sanatçı ve içerik üreticilerin aktif kullandığı bir özellik.