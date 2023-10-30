Facebook ve Instagram için reklamsız abonelik yolda

Yayınlanma: 30.10.2023 - 19:00

Güncelleme: 30.10.2023 - 22:55

Getty Images

Facebook ve Instagram, Avrupa ülkelerinde aylık belirli bir ücret karşılığında reklamsız abonelik seçeneği sunmaya başlıyor.

Abonelik katmanı AB, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ve İsviçre'de Kasım ayından itibaren sunulacak.

Bu yenilikle, kullanıcıları bulundukları ülkelere göre ayda 9,99 euro veya 12,99 euro ödeyerek Meta'nın sahip olduğu platformları reklamsız kullanabilecekler.

Ocak ayında Meta, Avrupa Birliği'nin (AB) reklamlarla ilgili veri kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 390 milyon euro cezaya çarptırılmıştı.

Şirketin Avrupa merkez ofisinin bulunduğu İrlanda'da Veri Koruma Komisyonu, o dönemde şirketin, kullanıcılarına verilerinin nasıl kullanıldığını kabul etmeleri veya platformlarından ayrılmaları gerektiğini söyleyerek "rıza dayatması" yapamayacağına hükmetmişti.

Üyelik katmanı başlangıçta sadece 18 yaşından büyüklere açılacak. Şirket, bu sırada AB yasalarına uygun bir şekilde gençlere reklam göstermenin yollarını arayacağını belirtiyor.

Bugün konuyla ilgili bir yazılı açıklama yapan Meta, yeni abonelik katmanının, gelir yaratmaktan ziyade AB'deki endişeleri giderme amacı taşıdığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İnsanların, ekonomik durumlarından bağımsız olarak, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlere erişimini sağlayan reklam destekli internete inanıyoruz.

"İnsanların reklamsız deneyim için üyelik satın alabilmesi opsiyonu Avrupalı düzenleyicilerin taleplerini dengelerken kullanıcılara seçenek sunacak ve Meta'nın AB, AET ve İsviçre'deki insanlara hizmet etmeye devam etmesine izin verecek."

Şirket, Avrupa'nın gitgide gelişen düzenlemelerinin "amaçlarına ve ruhuna saygı duyduğunu" ve bunlara uymaya "kararlı" olduğunu ifade etti.

Yenilikle birlikte kullanıcılara verilerinin toplanması karşılığında reklamlı ve ücretsiz kullanım seçeneği sunulmaya devam edecek. Ücretli kullanıcılarsa platformlardaki hedefli reklamların tümünü devre dışı bırakabilecek.

Meta kullanıcıları ödeme seçeneğiyle Facebook'ta ve Instagram'da bağlı tüm hesaplarından reklamları kaldırabilecek.

1 Mart 2024'ten itibaren bağlı hesapların her biri için web'de aylık 6 euro, mobil uygulamalarda aylık 8 euro ödenmesi gerekecek.