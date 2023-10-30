Facebook ve Instagram ücretli reklamsız abonelik uygulamasını başlattı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:42

Güncelleme: 30.10.2023 - 16:56

Meta, Facebook ve Instagram'da kullanılan reklamları kaldırmak isteyen kullanıcılar için yeni bir ücretli abonelik başlatıyor. Bu hizmet, Avrupa Birliği genelinde mevcut olacak ve kullanıcılar bu hizmeti aylık 9,99 Euro (mevcut kur ile 297 TL) (web üzerinde) veya aylık 12,99 Euro (mevcut kur ile 389 TL) (iOS ve Android için) karşılığında satın alabilecekler.

Bu yeni abonelik hizmetinin amacı, Avrupa Birliği'nin Meta (eski adıyla Facebook) şirketinin reklam hedefleme ve veri toplama uygulamalarıyla ilgili endişelerini ele almak. Meta, bu yeni abonelikle kullanıcılara reklam hedefleme seçeneklerini kaldırmak veya veri toplama uygulamalarını kabul etmek gibi bir tercih sunuyor. Bu, Dijital Piyasalar Yasası ve GDPR gibi Avrupa'daki veri yasalarının belirlediği gizlilik gereksinimlerine daha iyi uymalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Meta, yeni aboneliği duyuran bir blog yazısında, "Bu gelişen Avrupa düzenlemelerinin ruhuna ve amacına saygı duyuyoruz ve bunlara uymaya kararlıyız" dedi.

Meta, ücretsiz erişimi (reklamlarla birlikte) koruyacak ve ödeme yapmak istemeyen kullanıcılar için deneyimin aynı kalacağını belirtiyor. Yani, ücretsiz hesap sahipleri mevcut reklam tercih araçlarını kullanmaya devam edebilecekler.

Reklamsız abonelik yalnızca AB, AEA ve İsviçre'deki 18 yaş ve üstü kişiler için geçerli olacak. Başlangıçta, bu abonelik tüm bağlı Facebook ve Instagram hesaplarında kullanılabilecek.