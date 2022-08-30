Instagram 'hikayeler'de değişiklik: 'Tümünü göster'
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram’ın 'hikayeler' kısmını tabiri caizse ‘alt üst edecek’ yeni tasarımı, uygulamanın geliştirici sürümünde yayınlandı. Buna göre hikayeler çubuğu ekranın üstünde olmak yerine altında yer alacak. Ayrıca ekran görüntülerinden de görebileceğiniz gibi bir ‘Tümünü Göster’ seçeneği bunuyor.
Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram’ın 'hikayeler' kısmının yeni tasarımı, uygulamanın geliştirici sürümünde yayınlandı.
Instagram, bundan üç ay önce hikayeler kısmında çok hikaye olunca bunları en fazla üç taneye kadar göstereceği bir güncelleme duyurmuştu. Şimdi ise tasarım daha da değişiyor ve hikayeler çubuğunun yeri değişiyor.
HİKAYELER ÇUBUĞU EKRANIN ALTINA TAŞINIYOR
WebTekno'nun haberine göre; Instagram’ın geliştirici sürümünde yayınlanan yeni güncellemede görüldüğü gibi artık hikayeler çubuğu ekranın üstünde olmak yerine altında yer alacak. Ayrıca ekran görüntülerinden de görebileceğiniz gibi bir ‘Tümünü Göster’ seçeneği bulunmakta.
Görsel: WebTekno
Instagram'ın yeni seçenekle birlikte bir profilde çok fazla hikaye paylaşılınca bunları en fazla üç tane göreceğiniz şekilde kısaltacağı ve tamamını görmek isteseniz ‘Tümünü Göster’ seçeneğine basmanız gerekeceği bildirilmişti.
Bazı kullanıcılara açılan yeni özellikle birlikte de Instagram tam olarak bunu yapıyor. Birkaç hikayede arka arkaya sağa tıkladığınız zaman sizi direkt olarak bir sonraki kullanıcının hikâyelerine atıyor. Bunun olmaması için ise biraz önce bahsettiğimiz 'Tümünü Göster' seçeneğine tıklamanız gerekiyor.
Şimdiki güncellemeyle birlikte hikayeler çubuğunun yeri tamamen değişip alt kısma taşınmış, ‘Tümünü Göster’ seçeneğine de beyaz bir arka plan eklenmiş.
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