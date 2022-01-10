Facebook ve WhatsApp kullanıcılarına 'şifrenizi değiştirin' uyarısı geldi
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Facebook ve WhatsApp’ta e-dolandırıcılık saldırılarının arttığı açıklandı. Çatı şirket Meta tarafından yapılan açıklamada, her iki platformdaki kullanıcıların, sahte bir giriş sayfası sağlayarak şifreler gibi bilgileri çalmayı amaçlayan "e-dolandırıcılık" saldırısının kurbanı olabileceği konusunda uyarırken, şifrelerini değişmeleri gerektiğini söyledi.
Dünyanın en kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Facebook ve WhatsApp ile ilgili çatı şirket Meta’dan kullanıcılara uyarı geldi.
Yapılan uyarıda Facebook ve WhatsApp kullanıcılarının, elektronik dolandırıcılıklardaki artıştan sonra şifrelerini değiştirmeleri gerektiği belirtildi.
Dünyanın en çok kullanılan sitelerinden ikisinin kimlik avı dolandırıcılıklarına karşı hesaplarını güçlendirme çağrısı yapılırken, elektronik ortamda bilgilerinin çalınabileceği vurgulandı.
WHATSAPP VE FACEBOOK'TA ŞİFRELERE NE OLDU?
NTV'nin aktardığına göre, Meta, her iki platformdaki kullanıcıların, sahte bir giriş sayfası sağlayarak şifreler gibi bilgileri çalmayı amaçlayan "e-dolandırıcılık" saldırısının kurbanı olabileceği konusunda uyardı.
Whatsapp, Facebook, Instagram ve Facebook Messenger dahil tüm Meta şirketi platformu kullanıcılarının kimlik avı dolandırıcılığına karşı savunmasız olduğu belirtilirken, şirket, kullanıcılarından bilgi çalmak için kimlik avı dolandırıcılığı kullanan bilgisayar korsanlarına dava açtı.
Davayı yürüten Facebook yetkilisi Jessica Romero, "E-dolandırıcılık, milyonlarca İnternet kullanıcısı için önemli bir tehdittir” derken, "Kimlik avı saldırıları, kurbanları banka, tüccar veya başka bir hizmet gibi güvenilir bir varlık tarafından işletiliyor gibi görünen bir web sitesine çekiyor” diye konuştu.
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