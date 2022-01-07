WhatsApp'tan yeni özellik: Artık fotoğraf gözükecek!

WHATSAPP BİLDİRİMLERİNDE PROFİL FOTOĞRAFLARINI GÖREBİLECEKSİNİZ

WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp, sohbetlerden ve gruplardan yeni mesajlar alındığında sistem bildirimlerinde profil fotoğraflarının da görüntülenmesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Ancak bu özellik, iOS 15 API'lerini kullanıyor. Bu yüzden yalnızca iOS 15'teki bazı beta test kullanıcılarına sunuluyor.