WhatsApp'tan yeni özellik: Artık fotoğraf gözükecek!
WhatsApp’ta, orijinal adı mention’lama olan ‘bahsetme’ özelliği yer alıyor. Bu fonksiyon sayesinde, katıldığınız gruplarda bir kişi @ işaretiyle adınızı yazarak sizden bahsedebiliyor. Özellikle yüksek katılımcılı gruplarda kullanıcıların birbirlerine mesaj göndermelerini kolaylaştıran bahsetme işlevi, ‘mesaj yanıtlama’ özelliğine ek olarak sunuluyor.
WHATSAPP BİLDİRİMLERİNDE PROFİL FOTOĞRAFLARINI GÖREBİLECEKSİNİZ
WABetaInfo'nun haberine göre, WhatsApp, sohbetlerden ve gruplardan yeni mesajlar alındığında sistem bildirimlerinde profil fotoğraflarının da görüntülenmesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Ancak bu özellik, iOS 15 API'lerini kullanıyor. Bu yüzden yalnızca iOS 15'teki bazı beta test kullanıcılarına sunuluyor.
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