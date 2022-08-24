Facebook'ta teknik arıza yaşandı, şirket özür diledi

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:01

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Bugün dünyanın birçok yerinde binlerce Facebook kullanıcısı teknik sorun şikayetinde bulundu. Kullanıcılar, uygulamanın anasayfasındaki haber akışında takip etmedikleri, ünlüler için açılmış hayran sayfalarına ve gruplarına ait gönderilerin belirdiğini söyledi.

Web sitelerini, mobil telefon ile internet sağlayıcılarını, çeşitli hizmetler sunan kurumları takip eden; yaşanan arızaları ve kesintileri bildiren Downdetector adlı web sitesi, sorunun bugün TSİ 09.00-11.00 saatleri arasında yaşandığını bildirdi.

Facebook kullanıcıları, bu saatler arasında haber akışlarında ünlüler için açılmış hayran sayfalarına ve gruplarına ait gönderilerin kronolojik bir şekilde sıralanarak karşılarına çıktığını söyledi.

Bazıları bu durumla dalga geçmek için ünlüler ile ilgili komik fotoğraflar ve videolar paylaşırken bazı insanlar Facebook'un hacklenmiş olduğundan endişelendi.

Facebook'un sahibi Meta şirketi, sorunun kısa bir süre içinde çözüldüğünü söyledi, yaşanan rahatsızlıktan dolayı özür diledi.

BBC'ye konuşan bir Meta sözcüsü, "Bugün bir yapılandırma değişikliği sırasında bazı kişilerin Facebook haber akışında sorun yaşandı. Bu durumdan etkilenenler için sorunu hızlıca çözdük" dedi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Meta uygulamalarında ve WhatsApp'ta yaşanan teknik bir arıza nedeniyle birçok platform altı saat boyunca çalışmamıştı.

Kullanıcılar, uygulamaların hacklendiğinden şüphelenmişti.

Bu tür web siteleri ve mobil uygulamaların hacklendiği veya spamlendiğinden şüphelenenlerin sayısının son zamanlarda arttı.

Meta geçen ay, TikTok ile rekabet etmek için, Facebook'un haber akışında ve Instagram uygulamasında birtakım değişiklikler yapacağını açıklamıştı.

Birçok kişi şirketin bu kararını eleştirdi.

Değişikliklerden bir tanesi, kullanıcılara Facebook'un mobil uygulamalarında yeni bir sekmede haber akışlarını kişiselleştirme opsiyonu tanıdı.

Facebook'un yeni haber akışı aynı zamanda kullanıcılarına kısa reel videolar paylaşma imkanı sağlıyor ve içerik yönetiminde çeşitli yenilikler sunuyor.