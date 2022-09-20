Facebook'tan paylaşımlar için yeni Reels özelliği
Reels tarafında özellikle Instagram için yepyeni özellikler sunan Meta, Facebook tarafı için de yenilikler sunmaya hazırlanıyor.
Facebook için bir süredir çok fazla yenilik getirmeyen Meta, özellikle Instagram için bir sürü yeni özellik getirmişti. Reels özelliğini sunduktan sonra Instagram'daki etkileşimleri artıran şirket, benzer bir hamleyi Facebook için de yapmak istiyor.
Bu kapsamda duyurulan yeni özelliğe göre kullanıcılar Reels videolarını üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla Facebook sayfalarından doğrudan paylaşabilecek.
Facebook'tan kısa videolar özelliğinin gelişimi için yeni adım
Geliştiriciler için duyuran Facebook Reels API ile kolaylıkla paylaşım yapılmasını sağlayacak. Share to Reels seçeneği ile içerikler üçüncü parti uygulamalarla Facebook'tan direkt paylaşılabilecek.
Meta'nın bu kadar kısa videoya odaklanmasının altında ise etkileşimler var. Mark Zuckerberg, 2022 yılının ikinci çeyrek sonuçlarına göre Instagram kullanıcılarının yüzde 26'sı zamanlarını Reels izleyerek geçiriyor. Reels reklamları söz konusu olduğunda ise gelir olarak karşımıza 1 milyar doları aşkın bir sayı çıkıyor.
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