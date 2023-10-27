FaceTime üzerinden birlikte film nasıl izlenir?

Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:44

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:44

iOS 15.1 ve iPadOS 15.1 güncellemeleri ile FaceTime, önemli geliştirmeler getirdi. Bu geliştirmeler arasında, FaceTime görüşmeleri sırasında ekran paylaşma yeteneği gibi dikkat çeken özellikler yer alıyor. Resmi olarak "SharePlay" olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcıların birlikte film ve TV programları izlemesine olanak tanıyor. Bir FaceTime görüşmesi sırasında herkes aynı videoyu izleyebilir ve video kontrollerini senkronize bir şekilde kullanabilir.

SharePlay'i kullanmak için iOS 15.1 veya iPadOS 15.1'i destekleyen iki tarafın da Apple cihazlarını kullanması gerekmektedir. SharePlay, Apple cihazı olmayan kullanıcılar için tarayıcı sürümünde çalışmaz ve macOS Monterey için henüz mevcut değildir.

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İşte SharePlay'i kullanarak ekranı nasıl paylaşabileceğinize dair adımlar:

iPhone veya iPad'inizde FaceTime uygulamasını başlatın ve bir görüşme başlatın. Görüşme başladığında, yeni kontrol panelinde ekranın sağ üst köşesindeki "SharePlay" düğmesine dokunun. Açılır menüde "Ekranımı Paylaş" seçeneğine dokunun. Üç saniyelik bir geri sayımın ardından ekran paylaşımı başlar. Şimdi TV uygulaması veya başka bir akış hizmetine gidin, izlemek istediğiniz içeriği seçin ve ardından "Oynat" düğmesine basın. İçeriği "SharePlay" yapmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda, "SharePlay" seçeneğini seçin. Görüşmedeki diğer kişilere de sizinle "SharePlay" yapmak isteyip istemedikleri sorulacaktır.

Bu kadar! Video, görüşmedeki diğer kişilere aktarılır. Bu şekilde sohbet ederken ve videoyu birlikte izlerken ses seviyesi otomatik olarak ayarlanır, böylece herkesin konuşmalarını duyabilirsiniz. Ayrıca videoyu hızlı ileri veya geri sardığınızda, diğer katılımcılar bilgilendirilir.

Ayrıca, SharePlay'i kullanarak birlikte müzik dinleyebileceğinizi de unutmamak gerekir. Apple Music uygulamasını başlatmanız ve herkesin aynı anda dinleyebilmesi için bir şarkı seçmeniz yeterlidir. Görüşmedeki herkes, paylaşılan müzik kuyruğuna katkıda bulunabilir. SharePlay müzik arayüzü, senkronize çalma kontrollerini gösterecektir ve herkes sırada olanı görebilir.