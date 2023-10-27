Yayınlanma: 27.10.2023 - 15:01

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:01

iOS cihazlarında Koyu Mod veya Açık Mod gibi sistem görünümünü ayarlayabilirsiniz. Bu, yerel uygulamaların, örneğin Notlar, görünümünü etkiler. Örneğin, iPhone veya iPad'inizi Koyu Mod'a ayarlarsanız, Notlar uygulamasındaki her not, beyaz metin üzerine siyah bir arka planla görüntülenir.

Ancak, Apple'ın Notlar uygulaması, Koyu Mod'u kullanırken tek tek notların veya tüm notlarınızın arka plan rengini özelleştirmenize olanak tanır. Bu, sistem görünümü modunuzun ne olduğundan bağımsız olarak notların beyaz arka plan üzerine siyah metinle görüntülenmesini sağlar. Peki iPhone ve iPad'de notların arka plan rengi nasıl değiştirilir?

IPHONE VE IPAD'DE NOTLARIN ARKA PLAN RENGİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?



Belirli Bir Notun Arka Plan Rengini Değiştirme:

iOS cihazınızda Notlar uygulamasını başlatın. Yeni bir not oluşturun veya mevcut bir notu seçin. (Not içeriğini girmeniz gerekebilir, aksi takdirde arka plan rengini değiştirme seçeneğini göremezsiniz.) Notun sağ üst köşesinde üç noktalı simgeye dokunun. Eylemler menüsünü aşağı kaydırın ve ardından "Açık Arka Plan Kullan" seçeneğine dokunun.

Tüm Notların Arka Plan Rengini Değiştirme:

iPhone veya iPad'inizde "Ayarlar" uygulamasını başlatın. Aşağı kaydırın ve "Notlar" seçeneğine dokunun. "Not Arka Planları" seçeneğine dokunun. "Koyu" veya "Açık" seçeneğini belirleyin.

Notlarınız için seçtiğiniz arka plan rengi ne olursa olsun, Notlar uygulaması ana menüsünün sistem genelindeki görünüm ayarını kullanmaya devam edecektir. Bu, notların okunabilirliğini artırmak veya kişisel tercihlere göre özelleştirmek için kullanışlı bir özelliktir.