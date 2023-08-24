Nükleer savaş sonrasında geçen Fallout dizisi ne zaman çıkacak?

Yayınlanma: 24.08.2023 - 10:35

Güncelleme: 24.08.2023 - 10:35

Kıyamet günü oyunları denildiğinde akla gelenlerden biri olan Fallout, yıllar önce karşımıza yeni oyunuyla çıkmıştı. 97 yılından beri oyun dünyasında yer alan Fallout, Amazon'un Prime Video platformunda dizi olarak tekrar karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

2024'TE GELECEK

Köln'de başlayan Gamescom etkinliğinde boy gösteren oyunun dizisi için bir de fragman yayınlandı.Bu fragman etkinlik içinde kapalı gösterildi. Henüz herkes için paylaşılmamış olsa da etkinlikte gösterime katılanlar tarafından kayıt edilip sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Serinin tutkunları tarafından merakla beklenen Fallout dizisi 2024 yılında çıkacak.

Nükleer savaş sonrasında Los Angeles'te geçeceği aktarılan dizide ikonik güç zırhları, oyundan aşina olunan barınaklar ve Vertibird aracı gibi oyundan esintiler taşıyacak.

Sızdırılan kısa fragman