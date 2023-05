Fallout: New Vegas haritası Minecraft için yayımlandı

Yayınlanma: 30.05.2023 - 14:40

Güncelleme: 30.05.2023 - 14:52

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan ve pek çok oyunla bağlantılı işleri olan Minecraft için yeni bir harita yayımlandı. Bu harita sevilen Fallout serisinin New Vegas'ını Minecraft'a taşıyor.

MINECRAFT'A YENİ HARİTA

Oyunda yer alan haliyle harita New Vegas olarak adlandırılıyor ve Minecraft oyuncuları Fallout: New Vegas'a ulaşabiliyor. Orijinal oyunda olan her detayı içeren harita Fallout severleri de etkiliyor.

Minecraft'a eklenen bu detay yalnızca harita olarak değil aynı zamanda etkileşime girilebilen NPC'leri de içeriyor.

Öte yandan Fallout: New Vegas 1 Haziran'a kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphaneye eklenebiliyor. Bu sayede efsane oyunun Vegas versiyonuna ücretsiz ulaşmak mümkün hale geliyor.