Farelerdeki yaşlanma işaretleri tersine çevrildi
Salk Enstitüsü'nden araştırmacılar, yaşlı farelerde hücreleri kısmen daha genç hallerine döndürerek, yaşlanma sürecini tersine çevirebildiklerini gösterdi.
Salk Enstitüsü'nde çalışan araştırmacılar, Roche gruba bağlı Genentech şirketinde çalışan bilim insanlarıyla birlikte orta yaştaki ve yaşlı farelerde hücreleri kısmen daha genç hallerine döndürerek, yaşlanma sürecini güvenli ve etkili biçimde tersine çevirebildiklerini gösteriyor.
Salk Gen İfadesi Laboratuvarı'nda çalışan eş yazar Profesör Juan Carlos Izpisua Belmonte, “Bu yaklaşımı yaşam süresi boyunca kullanarak, normal hayvanlarda yaşlanmayı yavaşlatabildiğimizi gördük. Yöntem, farelerde hem güvenli hem de etkili. Bu yaklaşım yaşla ilişkili meselelerin ele alınmasına ilaveten, biyomedikal camiasına nörodejeneratif hastalıklar gibi farklı hastalık durumlarında hücre işlevi ve direncinin geliştirilmesiyle doku ve canlı sağlığının geri getirilmesini sağlayan yeni bir araç sunabilir” diyor.
Canlılar yaşlandıkça, sadece dış görünüşleri ve sağlıkları değişmiyor. Vücutlarında taşıdıkları her hücre, zamanın geçişini kaydeden moleküler bir saat taşıyor. Yaşlı insanlar veya hayvanlardan izole edilen hücreler, genç kişi veya insanlara kıyasla DNA’larında farklı kimyasal kalıplar taşıyor (bkz: epigenetik işaretçiler).
Bilim insanları, “Yamanaka faktörleri” olarak da bilinen dört yeniden programlama molekülünden (Oct4, Sox2, Klf4 ve cMyc) oluşan bir karışımı hücrelere eklemenin, söz konusu epigenetik işaretleri asli kalıplarına döndürebildiğini biliyor. Araştırmacılar da yeni çalışmalarında bu yaklaşımı kullanarak, yetişkin hücreleri kök hücrelere döndürdü. Bulgular Nature Aging bülteninde sunuldu.
Kaynak: Popular Science Türkiye
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