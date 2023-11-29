Favori oyununuzda sesinizi duymanıza imkan sağlayacak patent!

Electronic Arts tarafından alınan yeni bir patent oyunlardaki karakterlerin seslendirme sistemini değiştirebilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2023 - 19:19
Favori oyununuzda sesinizi duymanıza imkan sağlayacak patent!
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Oyun tarafında önemli isimlerden olan Electronic Arts(EA), yeni bir patent aldı. Bu patente göre oyunlarda yer alan karakterlerin seslendirmesinde yeni bir sistem kullanılacak. Insider Gaming tarafından aktarılan yeni patentin ayrıntılarında, süreç oldukça basit işleyecek. 

Burada oyuncuların seslendirmeye dahil olması mümkün olacak. Oyuncu konuşmasını bir dönüştürücü veya ses kodlayıcı aracılığıyla oyuna aktarabilecek. Burada sentezleyiciye kaydettikten sonra, potansiyel olarak oyun karakteri, sizin sesinizle konuşacak.

Bunun yanı sıra oyuncular metin yoluyla satırlar yazabilecek. Yani oyunseverler oyun oynama sürecinin ötesinde bir deneyim yaşayabilecek.

EA'nın söz konusu sistemi hangi oyunlarında ve nasıl kullanıcağı henüz bilinmiyor.


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