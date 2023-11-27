Red Dead Redemption 2 Steam'de oyuncu rekoru kırdı

Red Dead Redemption 2, yıllar önce yayınlanmasına rağmen Steam indirimlerinden nasibini aldı ve oyuncu rekoru kırmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2023 - 14:39
Red Dead Redemption 2 Steam'de oyuncu rekoru kırdı
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Steam'de yüzde 67'lik bir indirimle satılan Red Dead Redemption 2, oyuncuların ilgisini çekti. Zira oyun bu oranda bir indirimle en çok indirilen oyun olmayı başardı. Hatırlatmak gerekirse ülkemizde Steam'de artık fiyatlandırma dolar cinsinden. Oyun şu anda yüzde 67'lik indirimle 19.79 dolarlık fiyata sahip.

Red Dead Redemption 2'nin bu indirimli fiyatı 28 Kasım Salı gününe kadar devam edecek.

Steam Charts verilerine göre oyunda rekor 25 Kasım'da kırıldı. Bu tarihte 72 bin 628 kişi oyunu aynı anda oynadı ve dünyanın en yüksek eşzamanlı oyuncu sayısına ulaşıldı.

Bir önceki rekor ocak ayında 70 bin 787 kişiyle kırılmıştı.


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