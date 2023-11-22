Steam'in dolara geçtikten sonraki ilk indirim kampanyası

Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:08

Güncelleme: 22.11.2023 - 12:08

Steam daha önce duyurusunu yaptığı kararı uygulamaya geçti ve platformda artık oyunlar dolar cinsinden fiyatlandırılıyor. Burada daha düşük bir dolar kuru kullanılması gerektiğini öneren Steam'i bazı geliştirciler dinlemiyor olsa da bazı oyunlar 'daha uygun fiyatlardan' karşımıza çıktı.

Platform dolar kuruna geçtikten sonra ilk indirim kampanyasını başlattı. Burada bazı oyunlarda indirim söz konusu.

Steam'in Sonbahar İndirimleri kapsamında indirime giren oyunlar arasında popüler olanlar da var. İşte indirim kapsamında satın alınabilecek oyunların bir kısmı:

Cyberpunk 2077, yüzde 50 indirimle 44.99 dolardan 22.49 dolara düşüyor yani güncel kur ile 647 TL'ye,

EA Sports FC 24, yüzde 50 indirimle 69.99 dolardan 34.99 dolara düşüyor yani güncel kur ile 1.007,10 TL'ye,

Diablo IV, yüzde 40 indirimle 69.99 dolardan 41.99 dolara düşüyor yani güncel kur ile 1.208,58 TL'ye,



Euro Truck Simulator 2, yüzde 75 indirimle 10.09 dolardan 2.52 dolara düşüyor yani güncel kur ile 72.53 TL'ye,



Dead by Daylight, yüzde 60 indirimle 10.49 dolardan 4.19 dolara düşüyor yani güncel kur ile 120.60 TL'ye,



EA Sports FC 24, yüzde 40 indirimle 49.99 dolardan 29.99 dolara düşüyor yani güncel kur ile 863.21 TL'ye,



Call of Duty Modern Warfare, yüzde 67 indirimle 59.99 dolardan 19.79 dolara düşüyor yani güncel kur ile 569.62 TL'ye,



kadar düşüyor.