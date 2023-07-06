FBI uyardı: 'Müstehcen' deepfake videoları arttı

Yayınlanma: 06.07.2023 - 13:44

Güncelleme: 06.07.2023 - 13:44

Yapay zekâların kullanımının artmasıyla Deepfake videolarında artış gözlemlenmeye başladı. FBI tarafından konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre "fotoğraf veya videoları müstehcen içeriğe dönüştürülen" kurbanların sayısında ciddi bir artış yaşandı.

Suçlular, insanların normal fotoğraflarını yapay zekâ araçlarıyla 'müstehcen' fotoğraflara dönüştürerek şantaj yapıyor. FBI, özellikle ebevenylerin çocuklarını siber suçlulardan koruması gerektiğininin altını çizdi.

Antivürüs yazılım şirketi ESET, deepfake videolarından korunmak için insanların yapması gerekenleri açıkladı.

Kişisel olarak Deepfake'ten korunmak için yapılması gerekenler şöyle:

Fotoğraf, video ve diğer kişisel içerikleri paylaşırken her zaman iki kez düşünün. Teorik olarak, en masum içerik bile kötü amaçlı kişiler tarafından izniniz olmadan deepfake bir içeriğe dönüştürülebilir.

Sosyal medya hesaplarınızdaki gizlilik ayarlarını öğrenin. Profilleri ve arkadaş listelerini gizli yapmak mantıklıdır, böylece fotoğraflar ve videolar yalnızca tanıdığınız kişilerle paylaşılır.

Tanımadığınız kişilerden gelen arkadaşlık isteklerini kabul ederken her zaman dikkatli olun.

Tanımadığınız kişilere asla içerik göndermeyin. Özellikle belirli içerikleri görmek için baskı yapan kişilere karşı dikkatli olun.

Çevrimiçi ortamda sıra dışı davranmaya başlayan “arkadaşlara” karşı dikkatli olun. Hesapları ele geçirilmiş olabilir. İçerik ve farklı bilgiler elde etmek için kullanılabilir.

Sosyal medya hesaplarınızın güvenliğini sağlamak için her zaman karmaşık, benzersiz parolalar ve çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) kullanın.

Herkese açık olan kişisel bilgilerinizi veya video/görüntülerinizi bulmak için kendinizi çevrimiçi ortamda düzenli olarak arayın.

Bilginiz dışında internette yayımlanmış fotoğraf veya videoları bulmak için tersine görsel arama yapmayı düşünün.

Tanımadığınız kişilere asla para veya canlı içerik göndermeyin. Gönderdiğiniz sürece daha fazlasını isteyeceklerdir.

Herhangi bir cinsel zorlama faaliyetini polise ve ilgili sosyal medya platformuna bildirin.

Deepfake içeriği, yayımlandığı platforma bildirin.

Ebeveyn olarak ise yapılması gerekenler şöyle: