Felçli insan yapay zeka implantı ile konuştu!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 16:23

Güncelleme: 22.10.2023 - 16:23

Ann Johnson, 18 yıl önce felç geçirdi ve konuşma yeteneğini kaybetti. Ancak şimdi, bilim insanlarının geliştirdiği bir beyin implantı ve yapay zeka sayesinde dijital bir avatar aracılığıyla tekrar konuşabiliyor.

Nature dergisinde geçen hafta yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar, Ann'in beyninin yüzeyine bir dizi elektrot yerleştirerek beyin aktivitesini bilgisayarlara iletti. Yapay zeka algoritmaları bu beyin sinyallerini kelimelere çevirdi. Bir gecikme olmadan, ekrandaki dijital avatar, Ann'in düşündüğü kelimeleri sesli olarak söyledi ve duygularını yüz ifadeleriyle ifade etti.

YÜZDE 75 DOĞRULUK PAYI BULUNUYOR

Bu çalışma, beyin implantlarının kullanılmasıyla gerçek zamanlı iletişimin nasıl mümkün hale gelebileceğini gösteriyor. Ann, şu anda bir cihaz kullanarak kelimeleri ekrana yazarak iletişim kuruyor, ancak bu yöntem oldukça yavaş. Yeni arayüz sayesinde dakikada daha fazla kelime üretebiliyor ve bu, doğal konuşma hızına daha da yaklaşıyor. Cihaz, Ann'in konuşma amacını yüzde 75 doğrulukla tanıyabiliyor.

Bu sistem, 253 elektrotlu bir beyin implantına dayanıyor. Beyindeki bu elektrotlar, felçli olan Ann'in düşündüğü kelimeleri sinyallere dönüştürüyor. Yapay zeka, bu sinyalleri seslere çeviriyor ve kelimeleri oluşturuyor. Ayrıca, dijital avatar, Ann'in düşüncelerine dayalı olarak hareket eden yüz ifadeleriyle duyguları ifade ediyor.