Elon Musk'ın Starlink uyduları bilim adamlarına engel oluyor
Starlink şirketi tarafından internet bağlantısı sağlamak amacıyla alçak Dünya yörüngesine binlerce uydu gönderilmişti. Bu uyduların oluşturdukları gürültü gökbilimcilerin uzayı izlemesine engel oluyor.
Elon Musk'ın dünya yörüngesine yolladığı Starlink uyduları radyo astronomi çalışmalarını etkiliyor. Uluslararası Astronomi Birliği'nin verdiği bilgiye göre, Hollanda'daki LOFAR teleskobunda çalışan astronomlar, SpaceX Starlink uydularının istenmeyen elektromanyetik radyasyon yaymaya devam ettiğini tespit etti.
Astronomy & Astrophysics dergisinde yayınlanan bir çalışmada, uluslararası bir araştırma ekibi, LOFAR radyo teleskobu ile SpaceX Starlink takımyıldızının 68 uydusunu incelediklerini belirtiyor. Starlink uydularıyla ilişkili radyasyon, gözlem frekansları olan 110 ila 188 MHz arasındaki radyo frekanslarında tespit edildi. Bu durum, uydulardan gelen gerçek iletişimden ziyade astronomik gözlemi etkileyebilecek radyoya duyarlı bölgelerdeki radyasyon kaynaklı olduğunu gösteriyor.
Araştırmacılar, bu durumun erken fark edilmesinin, astronomi ve takımyıldızı operatörlerine uygun düzenlemelerin geliştirilmesi için birlikte çalışma fırsatı sunduğuna inanıyor.
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