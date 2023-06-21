Yeni Harry Potter oyunu geliyor

Warner Bros. Games tarafından yapılan yeni mobil Harry Potter oyunu 'Harry Potter: Magic Awakened'ın çıkış tarihi açıklandı. Oyunun 27 Temmuz tarihinde hem iOS hem Android cihazlarda oynanabilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2023 - 13:09
Yeni Harry Potter oyunu geliyor
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Şubat ayında Hogwarts Legacy'i çıkaran ve Popüler roman serisi Harry Potter'ın yayın haklarını elinde bulunduran Warner Bros. serinin yeni oyununun çıkış tarihini duyurdu.

Hogwarts Legacy ile büyük bir başarı yakalayan şirketin yeni oyunu Harry Potter: Magic Awakened, hem iOS hem de Android işletime sahip olan cihazlarda oynanabilecek. 

Ücretsiz olarak sunulan oyun 27 Temmuz'da çıkış yapacak. 

Oyun Hogwarts Savaşı'ndan 10 yıl sonra geçiyor. Koleksiyon kart türünde bir rol yapma oyunu olan oyun için Warner Bros. tarafından ön kayıtlar açılmış durumda. 


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