Japonya'da geçen Assassin's Creed oyunundan ilk bilgiler: Oyuncular samuray veya ninja olabilecek!

Yayınlanma: 10.09.2023 - 17:23

Güncelleme: 10.09.2023 - 17:27

Ubisoft, hayranlar arasında büyük heyecan yaratan yeni bir Assassin's Creed oyunu üzerinde çalışıyor. Oyun, "Red" kod adını taşıyor ve feodal Japonya'da geçecek. Insider-Gaming'den Tom Henderson, oyun hakkında bazı yeni ayrıntıları paylaştı.

KIRILABİLİR ALANLAR BULUNACAK

Henderson'a göre AC Red, Splinter Cell'den ilham alacak ve oyuncuların gölgelerde saklanabileceği, çevrelerini kendi avantajlarına kullanabileceği bir oyun olacak. Oyunda ayrıca, oyuncuların düşmanlara gizlice yaklaşmak için belirli nesneleri kesmelerine veya kırmalarına olanak tanıyan yıkılabilir ortamlar da bulunacak. Ancak Henderson, bu yıkımın Battlefield gibi oyunlar ile aynı ölçekte olmayacağı konusunda uyarıyor, bu nedenle sağlam duvarları patlatabilmeyi beklememek gerekiyor.

SAMURAY VEYA NİNJA OYNANABİLİNECEK

Hikaye açısından AC Red, iki oynanabilir karaktere sahip olacak: bir erkek samuray ve bir kadın şinobi/ninja. Erkek karakterin Afrika'dan gelen bir mülteci olduğu söyleniyor ve gerçek hayattaki Yasuke gibi belgelenmiş en eski Siyah samuraylardan birine dayanabileceği düşünülüyor. Kadın karakterin ise erkek karakterden daha çevik olduğu ve muhtemelen gizlilik konusunda uzmanlaşacağı belirtiliyor.

AC Red'in 2024'ün yaz aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak, bu şu an için sadece bir söylenti ve Ubisoft'un oyunu henüz resmi olarak duyurmadığının da altını çizmek gerekiyor.