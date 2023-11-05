Yapay zeka güvenlikte kullanımı yaygınlaşıyor

Yayınlanma: 05.11.2023 - 00:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 00:00

Securitas Türkiye Bölgeler Koordinatörü Memet Hanlıoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de 81 ilde, 11 bölge müdürlüğü ve yaklaşık 22 bin çalışanla güvenlik hizmeti verdiklerini, birbirinden farklı 29 segmentte faaliyet gösterdiklerini söyledi.

İstikrarlı ve sürdürülebilir altyapıya sahip olduklarını anlatan Hanlıoğlu, geçen yıl 3,2 milyar lira olan cirolarını, bu yılın sonunda 5,5 milyar liraya, 2024’te ise 11 milyar liraya çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Güvenlik sektöründe, kendilerini farklı kılan unsurun, şirketleri vasıtasıyla bilgi, insan ve teknolojiyi birbiriyle entegre ederek risklere ve ihtiyaca göre sunulan güvenlik çözümleri olduğunu aktaran Hanlıoğlu, insan kaynağının gelişimine oldukça önem verdiklerinin altını çizdi.

YAPAY ZEKA GÜVENLİK HİZMETLERİNDE DE KULLANILIYOR

Hanlıoğlu, güvenlik hizmeti sundukları tesislerde insan gücünü, yapay zeka ve teknolojiyle desteklediklerini işaret ederek gelişen teknolojiye bağlı olarak hızla ivme kazanan yapay zekayı, güvenlik hizmetinde de kullanmaya başladıklarına dikkati çekti. Hanlıoğlu şöyle devam etti:

"Güvenlik hizmeti verdiğimiz tesislerimizde, ilgili şirketlerimiz vasıtasıyla kullandığımız elektronik altyapıyı, yapay zeka destekli teknolojiyle birleştiriyoruz. Merkezimizde, hizmet verdiğimiz yerleri izleyip, denetleyip, yeri geldiğinde müdahale ediyoruz. Ankara'da ve İstanbul'da hizmet veren bu merkezlerde, 7 gün 24 saat tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Sahadaki güvenlik görevlileri görevlerini yaparken yazılımı bize ait olan SMART sistemi üzerinden görev noktalarındaki riskleri tespit ettiklerinde risk bildirimi yapıyorlar. Bazı görev noktalarında kriz anında tek başına mücadele edemeyeceği sorunla karşılaşan güvenlik görevlisi, gerek SMART üzerinden gerekse Securitas Yanında ile yardım butonuna basarak arka plandaki güvenliğin devreye girmesini sağlıyor."

Hanlıoğlu, sadece güvenlik işi yapmalarının en büyük avantaj olduğunu vurgulayarak "Çünkü bilgi ve tecrübe birikimimizi yazılım ekosistemimiz içerisinde yapay zeka ile besleyerek sürekli kendimizi geliştiriyor, yeniliyor ve geleceğin güvenliğine yön veren adımlar atıyoruz." dedi.