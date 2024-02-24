Fintek pazarında, 2027 yılına kadar yüzde 13 büyüme bekleniyor

Yayınlanma: 24.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 24.02.2024 - 03:00

Finansal teknoloji pazarı Türkiye ve dünyada hızla büyüyor. Yapılan araştırmalara göre 150 milyar dolar büyüklüğü geçen küresel fintek pazarının, 2027 yılına kadar yüzde 13 büyüme göstermesi bekleniyor. Küresel fintek şirketlerinin yaklaşık yüzde 90’ı yapay zekâ ve makine öğrenimine dayalı olarak çalışıyor.

2024 yılı, özellikle finans sektöründe dijital dönüşümün daha da hız kazandığı bir yıl olarak öne çıkıyor. Açık bankacılık, finansal bilgilerin güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak yeni iş modelleri ve değer önerileri yaratma potansiyeline sahip. 2024’te, açık bankacılığın daha da yaygınlaşarak finans sektörünün geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.

KPMG tarafından hazırlanan “Fintech’in Geleceği” raporuna göre, her 10 fintekten 9’u müşteri odaklı stratejilerinin en üst veya yüksek öncelikli stratejileri olduğunu belirtiyor. Fintek liderlerinin yüzde 43’ü “müşteri deneyimini geliştirmeyi” kuruluşlarının en önemli stratejik hedefi olarak gösteriyor.

GÜVENLİK ÖNEMLİ

Fintek liderlerinin yüzde 92’si müşteri odaklı stratejilerinin en üst veya yüksek öncelikli stratejileri olduğunu belirtiyor.

KPMG’nin yakın zamanda ABD’li tüketicilerle yaptığı bir ankette ise tüketicilerin yüzde 86’sı veri gizliliği konusunda endişe duyduklarını, yüzde 78’i toplanan veri miktarından endişe duyduklarını ve yüzde 40’ı verilerini etik bir şekilde kullanacaklarına ilişkin şirketlere güvenmediklerini söylüyor. Bu nedenle fintek liderleri finansal ürün güvenliğini, gizliliği ve veri güvenliğini ilk üç öncelik olarak sıralıyor. KPMG’nin raporunda finteklere, müşteri odaklı organizasyonlara dönüşmeleri için şu tavsiyelerde de bulunuluyor. “Temel iş tanımına odaklanın. Kârlılığa giden yolu açın. Uygun teknoloji kullanın ve teknik borçtan kaçının. Stratejik ortaklıklar oluşturun. Strateji belirlemek için verilerin gücünden yararlanın.”

KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri, Şirket Ortağı Sinem Cantürk, “Fintekler kısa bir süre içinde finansal hizmetlerin ayrılmaz bir parçası haline geldi” dedi.