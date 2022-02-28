Fizik Mühendisleri Odası'ndan 'Çernobil' açıklaması

28 Şubat 2022 Pazartesi, 17:10

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmeye çalıştıklarını duyurmuştu. Fizik Mühendisleri Odası, santralin bulunduğu bölgede radyasyon hızının yükseldiği haberleri üzerine bir açıklama yaptı.

Rus ordusunun Ukrayna'ya girmesi ve Çernobil Nükleer Santral bölgesini ele geçirmesi sonucu, bölgesel radyasyon doz hızlarının yükseldiğinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IEAA) ve dış basın kuruluşlarında haber olarak kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatılan açıklamada, "Bunun nedeni olarak toprağın üst kısmının tahrip edilmesi sonucu, radyasyon doz hızının yükselmesine sebep olduğu ifade edilmektedir. Verilerde, reaktörün dış sahasında (exclusion zone) bulunan Otomatik Radyasyon İzleme Sisteminde sezyum-137 izotopunun doz hızın 20 kat artarak 65 mikroSv/h ölçüldüğü ifade edilmiştir" denildi.

Bölgeseki radyasyon hızı verilerini gösteren haritaya da yer verilen açıklamada "Haritadan da görüleceği üzere önemli sayıda gözlem noktasında gama radyasyonu doz hızının kontrol seviyesini aştığı izlenmiş ve kaydedilmiştir" bilgisi verildi.

"ÖNLEM ALINMALI"

IEAA'nın 2009 yılında yapılan Genel Kurulu'nda "Barışçıl amaçla çalışan nükleer santrallere yönelik her türlü silahlı saldırı ve tehdidin Birleşmiş Milletler şartlarını, uluslararası hukuku ve Ajans Tüzüğünü ihlal edeceği"nin bildirildiği belirtilen açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Normal şartlarda, olağanüstü nedenlerden dolayı güvenliğin ve emniyetin ihlall edildiği durumlarda, radyasyon kaynak kullanıcıları gerekli tedbirleri alarak faaliyetleri durdurmalı ve radyasyon kaynaklarının güvenliğini ve emniyetini sağlamalıdır.

Bölgedeki bu gelişmelerden ötürü radyasyon güvenliği açısından sorun ortaya çıkması halinde çevresel radyasyon seviyesinde artış ortaya çıkabileceğinden, bölgede gerekli önlemlerin alınması ve radyasyon seviyelerinin izlenmesi önem arz etmektedir."

Fizik Mühendisleri Odası'nın Çernobil'deki durumu başta IAEA olmak üzere yurtdışı kaynaklarından yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, santralle ilgili olası gelişmelerin kamuoyuna duyurulmaya devam edeceği dile getirildi.