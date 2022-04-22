Ford’dan kritik hata: Yarım milyon araç geri çağırıldı

22 Nisan 2022 Cuma, 16:17

Otomobil şirketleri, araçlarını sürücü güvenliğini tehdit edebilecek bir arıza meydana gelmesi halinde geri çağırıyor. Ford, güvenlik sorunları nedeniyle yarım milyonun üzerinde otomobilini geri çağırdı.

650 BİNDEN FAZLA ARAÇ GERİ ÇAĞRILDI

Shift Delete'in haberine göre, Ford, ön cam sileceklerinde meydana gelen bir sorun nedeniyle ABD’deki 650 binden fazla pikap ve SUV’u geri çağırdı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) göre ilgili araçlardaki hata, sileceklerin aniden durmasına ve hatta araçtan kopmasına bile neden olabiliyor. Özellikle şiddetli yağmur gibi kötü hava şartlarında sileceğin silecek motorundan ayrılarak görüş alanını engellemesi, geri dönüşü olmayan kazalara yol açabilir.

ÜRETİM HATASI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Araç sahiplerinin ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan bu sorunun nedeni üretim hatası olarak açıklandı. NHTSA’ya göre sürücülerden bugüne dek konuyla ilgili gelen şikayet sayısı ise toplamda 754 oldu. Ancak hatadan dolayı meydana gelen herhangi bir kaza rapor edilmedi.

Ford, 23 Mayıs’tan itibaren aşağıdaki modellerini bayilerine davet ederek ön cam silecek kollarını ücretsiz olarak değiştirecek. Aynı zamanda daha önce garanti kapsamı dışında onarım gerçekleştirmiş sürücülere de başvurmaları halinde geri ödeme yapacak.

HATADAN ETKİLENEN MODELLER