Ford’dan kritik hata: Yarım milyon araç geri çağırıldı
Ford, ön cam sileceklerinde meydana gelen bir sorun nedeniyle ABD'deki 650 binden fazla pikap ve SUV'u geri çağırdı.
Otomobil şirketleri, araçlarını sürücü güvenliğini tehdit edebilecek bir arıza meydana gelmesi halinde geri çağırıyor. Ford, güvenlik sorunları nedeniyle yarım milyonun üzerinde otomobilini geri çağırdı.
650 BİNDEN FAZLA ARAÇ GERİ ÇAĞRILDI
Shift Delete'in haberine göre, Ford, ön cam sileceklerinde meydana gelen bir sorun nedeniyle ABD’deki 650 binden fazla pikap ve SUV’u geri çağırdı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) göre ilgili araçlardaki hata, sileceklerin aniden durmasına ve hatta araçtan kopmasına bile neden olabiliyor. Özellikle şiddetli yağmur gibi kötü hava şartlarında sileceğin silecek motorundan ayrılarak görüş alanını engellemesi, geri dönüşü olmayan kazalara yol açabilir.
ÜRETİM HATASI OLDUĞU BELİRTİLDİ
Araç sahiplerinin ve diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan bu sorunun nedeni üretim hatası olarak açıklandı. NHTSA’ya göre sürücülerden bugüne dek konuyla ilgili gelen şikayet sayısı ise toplamda 754 oldu. Ancak hatadan dolayı meydana gelen herhangi bir kaza rapor edilmedi.
Ford, 23 Mayıs’tan itibaren aşağıdaki modellerini bayilerine davet ederek ön cam silecek kollarını ücretsiz olarak değiştirecek. Aynı zamanda daha önce garanti kapsamı dışında onarım gerçekleştirmiş sürücülere de başvurmaları halinde geri ödeme yapacak.
HATADAN ETKİLENEN MODELLER
- 2020-2021 Ford F-150
- 2020-2021 Ford Expedition
- 2020-2021 Lincoln Navigator
- 2020-2022 Ford Super Duty F-250, F-350, F-450 ve F-550
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