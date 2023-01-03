Fortnite, bu yıl iPhone'lara geri dönebilir

03 Ocak 2023 Salı, 00:00

Apple ve Epic Games önemli bir davanın iki tarafı olmuştu. Geçtiğimiz dönemde yaşanan gerilimin sonucu olarak Epic'e ait Fortnite'ın mobil oyunu App Store tarafından kaldırılmıştı. Oyunseverlerin karşı çıktığı ve oldukça eleştirdiği konu, Epic Games CEO'su Tim Sweeney'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla çözüme kavuşuyor gibi duruyor.

CEO'NUN PAYLAŞIMI UMUT VERİCİ: BU YIL TEKRAR APP STORE TARAFINA GELEBİLİR

Epic Games, Fortnite oyunu için iOS ve Android sürümlerine yönelik yerleşik ödeme sistemlerine alternatif bir yapı eklemişti. Yalnızca Apple'ın değil, Google'ın da canını sıkan Epic, Apple ile burun buruna gelmiş ve en nihayetinde süreç Fortnite'ın hem Play Store'dan hem de App Store'dan kaldırılmasıyla sonuçlanmıştı.

Twitter üzerinden paylaşım yapan CEO Tim Sweeney," Gelecek yıl iOS'ta, 2023" yazdı. Yapılan paylaşımda yer alan görselde Fortnite'ın yer alması 'gelecek oyunun' Fortnite olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

İlerleyen dönemde konu hakkında detaylı açıklamaların yapılması bekleniyor.