Fortnite yeni sezonunda Marvel temasını benimseyecek

Yayınlanma: 11.08.2024 - 16:58

Güncelleme: 11.08.2024 - 16:58

Fortnite, daha önce Marvel teması ile Wolverine, Tony Stark, She-Hulk, Thor ve Storm gibi karakterleri getirmişti. Şimdi ise yeni sezon tamamıyla Marvel temasına hakim olacak. Yeni sezon, Absolute Doom olarak adlandırılıyor ve Dr.Doom'un geri dönüşü kutlanıyor. Dördüncü sezonda Gwenpool, War Machine, Emma Frost, Mysterio, Shuri (Black Panther) ve Doctor Doom karakterleri yer alacak.

FORTNITE İÇİN YENİ KARAKTERLER

Fortnite'ın yayınladığı yeni fragmanda ise X-Men karakterleri de yer alıyor. Cable, Cyclops, Rogue, Jubilee, Colossus ve dahası da oyunda yer alanlar arasında olacak.

Oyunun yeni sezonunda Shuri’nin pençeleri, War Machine’in silah sistemi, Iron Man’in enerji silahı, Doctor Doom’un eldivenleri ve Captain America’nın kalkanı da oyuna eklenecek.