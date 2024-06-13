Fortnite'a Metallica geliyor! İşte tüm ayrıntılar

Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:28

Güncelleme: 13.06.2024 - 10:28

Fortnite uzun bir süredir oyunun bünyesine sanatçıları ekliyor. Bunlardan biri yakın zaman önce eklenen Billie Eilish olmuştu. Yeni yapılan açıklamaya göre heavy metal grubu Metallica da Fortnite'a dahil oluyor. Grubun oyunda konseri olacak. Bunun yanı sıra her oyun modunda, Fortnite Festivali, Battle Royale, LEGO Fortnite, Roket Yarışı, ay boyunca Metallica temalı modlar bulunacak.

METALLICA FORTNITE'A GELİYOR

Oyunda grubun 6 farklı şarkısı seslendirilecek bunun yanında her grup üyesinin oyun için kozmetik kıyafeti ve yeni LEGO versiyonları da yer alacak.

Fortnite Festival Season Pass'te Metallica içerileri yer alacak ve Rocket Racing'e Metallica temalı parkur eklenecek.

Metallica, Fortnite Festivali'nde 13 Haziran'da sahne alacak.