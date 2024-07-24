LEGO, ilk Fortnite setlerini duyurdu

Yayınlanma: 24.07.2024 - 15:00

Güncelleme: 24.07.2024 - 15:00

Fortnite ve LEGO arasındaki ortaklığın sonucu olarak ortaya yeni lego setleri çıktı. LEGO Fortnite setlerini tanıtan şirket, ön siparişleri de açtı. İlk setler LEGO Fortnite Durrr Burger, LEGO Fortnite Supply Llama, LEGO Fortnite Peely Bone ve LEGO Fortnite Battle Bus olarak tanıtıldı.

LEGO FORTNITE DÖRT FARKLI SET İLE GELİYOR

Dijitaldeki ortaklığı fiziksele de taşıyan şirketler, hem yetişkinlere hem de çocuklara odaklanan oyun setlerini piyasaya sürüyor.

LEGO Fortnite Supply Llama seti toplamda 691 parçadan oluşuyor.

LEGO Durr Burger setinde ise 193 parça bulunuyor. Yetişkinlere daha çok hitap eden ve toplamda 1414 parçadan oluşan Peely Bone seti ise hareketli bir yapıda. Battle Bus ise 954 parçalık bir set.

23 Temmuz'da ön siparişe açılan setler, 1 Ekim'den itibaren genel olarak satışlara açılacak.

LEGO Fortnite setlerinin fiyatları ise şu şekilde: