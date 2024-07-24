LEGO, ilk Fortnite setlerini duyurdu
LEGO kısa bir süre önce Fortnite ile işbirliği yapmıştı. Bunun ürünlerini Fortnite'ta görmüştük, şimdi LEGO setleri olarak karşımıza çıkıyor.
Fortnite ve LEGO arasındaki ortaklığın sonucu olarak ortaya yeni lego setleri çıktı. LEGO Fortnite setlerini tanıtan şirket, ön siparişleri de açtı. İlk setler LEGO Fortnite Durrr Burger, LEGO Fortnite Supply Llama, LEGO Fortnite Peely Bone ve LEGO Fortnite Battle Bus olarak tanıtıldı.
LEGO FORTNITE DÖRT FARKLI SET İLE GELİYOR
Dijitaldeki ortaklığı fiziksele de taşıyan şirketler, hem yetişkinlere hem de çocuklara odaklanan oyun setlerini piyasaya sürüyor.
LEGO Fortnite Supply Llama seti toplamda 691 parçadan oluşuyor.
LEGO Durr Burger setinde ise 193 parça bulunuyor. Yetişkinlere daha çok hitap eden ve toplamda 1414 parçadan oluşan Peely Bone seti ise hareketli bir yapıda. Battle Bus ise 954 parçalık bir set.
23 Temmuz'da ön siparişe açılan setler, 1 Ekim'den itibaren genel olarak satışlara açılacak.
LEGO Fortnite setlerinin fiyatları ise şu şekilde:
- LEGO Fortnite Peely Bone seti 99,99 dolar
- LEGO Fortnite Battle Bus seti 99,99 dolar
- LEGO Fortnite Supply Llama seti 39,99 dolar
- LEGO Fortnite Durrr Burger seti 14,99 dolar
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