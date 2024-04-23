Fortnite'a bu sefer de Billie Eilish geliyor!

Yayınlanma: 23.04.2024 - 13:02

Güncelleme: 23.04.2024 - 13:02

Epic Games'in sahip olduğu dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite'a, dünyaca ünlü pek çok karakter, oyuncu ve şarkıcı dahil oldu. Burada kısa süreliğine oyunseverlere kıyafetler özel eşyalar sunan Fortnite, bu sefer Billie Eilish'i dahil etti.

Daha önce Lady Gaga, Ariana Grande ve Eminem gibi ünlü isimler oyunda yer almıştı.

FORTNITE COACHELLA İŞ BİRLİĞİ İLE ÜNLÜ ŞARKICIYI OYUNA DAHİL ETTİ

Billie Eilish'in direkt X hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre oyuna yeşil saçları ve kıyafetleriyle dahil olacak. Billie Eilish oyuna eklenecek ve oyun içi mağazasında sanatçının bir de Lego varyantı yer alacak.

Fortnite Festival Main Stage: 4.23.24 pic.twitter.com/dxaQBsqD4A — billie eilish (@billieeilish) April 22, 2024

Oyunda aynı zamanda yer alan Fortnite Festival kapsamında Eilish'in şarkıları da yer alacak.