Fortnite bazı ülkelerde iPhone'lara indirilecek

Apple'ın son sürümünde ortaya çıktığı kadarıyla iOS kullanıcıları üçüncü taraf uygulama mağazalarından indirme yapabilecek. Bu da yıllardır App Store'da yer almayan Epic Games'in oyunu Fortnite'ı için bir fırsat. Epic Games Store'un duyurduğu gibi Avrupa'daki iPhone'lara gelecek olan Fortnite, yakında indirilebilir olacak.

Epic Games, bu yılın sonlarında iOS mazağasını açacaklarını ve oyunun buradan indirilebileceğini açıkladı.

Dijital Pazarlar Yasasına uyum kapsamında App Store ve uygulamaların çalışma sistemi değişiyor. Bu da Apple ile özellikle bu konuda sorun yaşayan şirketlerin işine yarayacak.

Apple iOS 17.4 güncellemesiyle bu sistemi uygulayacak. AB'deki uygulama geliştiricileri için alternatif uygulama mağazalarına destek verecek. App Store dışında dağıtılan uygulamaları indirmek mümkün olacak. Geliştiriciler yeni sistemde App Store'a uygulamalarını yayınlamak zorunda değil ancak Apple'ın, geliştiricilerin mevcut kurulumla, alternatif uygulama mağazalarını kullanan yeni kurulumla ve "App Store"u kullanan yeni kurulumla ne kadar ödeyeceklerini belirlemelerine yardımcı olacak bir ücret hesaplayıcısı bulunuyor. Kullanıcılar tercih ettikleri alternatif uygulama mağazasını cihazlarında varsayılan uygulama mağazası olarak ayarlayabilecek. AB kullanıcıları Ayarlar uygulamasında bunun için bir seçenek görecek.

?? Fortnite is coming back to iOS in Europe this year! ??



Via our soon to launch @EpicGames Store for iOS thanks to new rules in Europe via the new Digital Markets Act (DMA), stay tuned for more details. https://t.co/7nOa2lcdhN