Fortnite bazı ülkelerde iPhone'lara indirilecek

Yayınlanma: 27.01.2024 - 11:44

Güncelleme: 27.01.2024 - 12:11

Apple'ın son sürümünde ortaya çıktığı kadarıyla iOS kullanıcıları üçüncü taraf uygulama mağazalarından indirme yapabilecek. Bu da yıllardır App Store'da yer almayan Epic Games'in oyunu Fortnite'ı için bir fırsat. Epic Games Store'un duyurduğu gibi Avrupa'daki iPhone'lara gelecek olan Fortnite, yakında indirilebilir olacak.

Epic Games, bu yılın sonlarında iOS mazağasını açacaklarını ve oyunun buradan indirilebileceğini açıkladı.

APPLE DİJİTAL PAZARLAR YASASINA GÖRE BAZI YENİ ADIMLAR ATIYOR

Dijital Pazarlar Yasasına uyum kapsamında App Store ve uygulamaların çalışma sistemi değişiyor. Bu da Apple ile özellikle bu konuda sorun yaşayan şirketlerin işine yarayacak.

Apple iOS 17.4 güncellemesiyle bu sistemi uygulayacak. AB'deki uygulama geliştiricileri için alternatif uygulama mağazalarına destek verecek. App Store dışında dağıtılan uygulamaları indirmek mümkün olacak. Geliştiriciler yeni sistemde App Store'a uygulamalarını yayınlamak zorunda değil ancak Apple'ın, geliştiricilerin mevcut kurulumla, alternatif uygulama mağazalarını kullanan yeni kurulumla ve "App Store"u kullanan yeni kurulumla ne kadar ödeyeceklerini belirlemelerine yardımcı olacak bir ücret hesaplayıcısı bulunuyor. Kullanıcılar tercih ettikleri alternatif uygulama mağazasını cihazlarında varsayılan uygulama mağazası olarak ayarlayabilecek. AB kullanıcıları Ayarlar uygulamasında bunun için bir seçenek görecek.