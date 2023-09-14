Fransa'daki iPhone 12 yasağının ardından Belçika'da adım attı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 16:35

Güncelleme: 14.09.2023 - 16:35

Fransa, iPhone 12'nin radyasyon seviyelerinin yasal sınırları aştığı iddiası üzerine satışını yasaklamıştı. Bu kararın ardından, Belçika da aynı konuyu inceleme yapacağını açıkladı. Apple, bu iddiaları reddederken, bu gelişmelerin ardından iPhone 12'nin potansiyel sağlık riskleri gündemde.

Belçika Dışişleri Bakanı, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gereken adımları atmaktan sorumlu olduklarını belirtti ve düzenleyici kurum olan IBPT-BIPT'den tüm Apple akıllı telefonlarını ve diğer üreticilerin cihazlarını incelemesini talep etti.

ALMANYA VE İSPANYA'DA DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

iPhone 12, ilk olarak 2020 yılında piyasaya sürüldü ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olması gerekiyordu. Ancak Fransa'daki yasak, Avrupa genelinde benzer yasakların gündeme gelmesine neden oldu. Almanya'daki düzenleyiciler de benzer bir soruşturma yürütüyor ve İspanyol bir tüketici grubu, cihazın ülkede satışının durdurulması için kampanya başlattı.

Bu gelişmelerle birlikte Apple, iPhone 12'nin satışını geçici olarak durdurdu. Bu, iPhone 15'in tanıtılmasıyla birlikte önceki nesil modellerin fiyatlarının düşmesine neden oldu.