FromSoftware'in yeni oyunu Armored Core VI 120 FPS çalışacak

Yayınlanma: 27.07.2023 - 11:54

Güncelleme: 27.07.2023 - 11:54

FromSoftware tarafından geliştirilen Armored Core VI: Fires of Rubicon, saniyede 120 FPS (kare) oynanış desteği sunan ilk oyun olacak. Dark Souls serisi, Bloodborne ve Elden Ring'in geliştiricisi olan stüdyo, bu yeni oyunda saniyede 30, 60, 90 ve 120 kare oynanış seçenekleri sunacak. Böylece oyuncular deneyimi daha keyifli hale getirebilecekler.

Oyunun PC versiyonunda ışın izleme desteği de bulunacak. Ancak bu destek yalnızca garaj sekanslarıyla sınırlı olacak. Ayrıca, grafik seçenekleriyle birlikte gelecek ve oyuncular hareket bulanıklığını devre dışı bırakma, aydınlatma ve kenar yumuşatma kalitesini değiştirme gibi özelleştirmeler yapabilecekler.

OYUNUN ANA HİKAYESİ 50 İLA 60 SAAT SÜRECEK

Armored Core VI: Fires of Rubicon'un kampanyası 50 ila 60 saat arasında sürecek ve hızlı savaş temposu ve mech özelleştirme olanakları da serinin diğer oyunlarına göre daha geniş olacak. Oyun 25 Ağustos'ta PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One için piyasaya sürülecek.