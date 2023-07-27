FromSoftware'in yeni oyunu Armored Core VI 120 FPS çalışacak
Elden Ring ve Souls serisinin yapımcısı FromSoftware'in yeni oyunu Armored Core VI hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Oyunun PC versiyonun 120 FPS ve DLSS teknolojisi bulunacak.
FromSoftware tarafından geliştirilen Armored Core VI: Fires of Rubicon, saniyede 120 FPS (kare) oynanış desteği sunan ilk oyun olacak. Dark Souls serisi, Bloodborne ve Elden Ring'in geliştiricisi olan stüdyo, bu yeni oyunda saniyede 30, 60, 90 ve 120 kare oynanış seçenekleri sunacak. Böylece oyuncular deneyimi daha keyifli hale getirebilecekler.
Oyunun PC versiyonunda ışın izleme desteği de bulunacak. Ancak bu destek yalnızca garaj sekanslarıyla sınırlı olacak. Ayrıca, grafik seçenekleriyle birlikte gelecek ve oyuncular hareket bulanıklığını devre dışı bırakma, aydınlatma ve kenar yumuşatma kalitesini değiştirme gibi özelleştirmeler yapabilecekler.
OYUNUN ANA HİKAYESİ 50 İLA 60 SAAT SÜRECEK
Armored Core VI: Fires of Rubicon'un kampanyası 50 ila 60 saat arasında sürecek ve hızlı savaş temposu ve mech özelleştirme olanakları da serinin diğer oyunlarına göre daha geniş olacak. Oyun 25 Ağustos'ta PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S ve Xbox One için piyasaya sürülecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Yerlikaya canlı yayında duyurdu
- Arda, Alman yıldızı büyüledi! 'Büyük konuşamam ama...'
- Çin'in ilk elektrikli kamyoneti geliyor
- Tartışmalı isim Yargıtay'a atandı!
- Tanju Özcan ihraç edildi!
- 'İmamoğlu da ihraç edilebilir'
- Ankara’da tır şarampole yuvarlanıp alev aldı
- Fed faiz kararını açıkladı
- Ankara'da tarihi hastane yıkılıyor!
- Aşırı sıcaklar beyin damarlarını tıkayabiliyor!