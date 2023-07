Epic Games'te yaz indirimleri başladı, hangi oyunlar alınır?

Yayınlanma: 24.07.2023 - 10:14

Güncelleme: 24.07.2023 - 10:14

Epic Games için yaz indirimleri dönemi başladı. Bu sayede pek çok oyuna da indirim geldi. Her hafta oyunseverlere ücretsiz oyun veren platform, popüler oyunlardan bağımsız oyunlara pek çok oyunda indirimle karşımıza çıkıyor.

Peki bu oyunlar arasından hangileri indirimden alınır?

Oyun zevki ve oyun türü kişiye göre değişir ancak bazı oyunlarda yüzde 70 ve üzeri indirim var. İşte indirim sezonunda alınabilecek oyunlar:

Normalde 1.199,99 TL olan Need for Speed Unbound, yüzde 70 indirimle 359,99 TL'ye kadar iniyor. Öte yandan Far Cry serisinin son oyunu Far Cry 6 yüzde 75 indirimle 699 TL'den 174.75 TL'ye kadar iniyor. Battlefield 2042 179.99 TL'ye, Sid Meier's Civilization VI yüzde 90 indirimle 21.90 TL'ye düşüyor.

Normalde 520 TL'lik fiyat etiketine sahip olan The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ise 343.20'ye düşüyor. Oyun Obsidian Entertainment ve Private Division'ın ödüllü rol yapma oyunu olarak biliniyor. Tüm DLC paketlerini de içerin bu yeniden düzenleme, The Outer Worlds oyununun en kapsamlı versiyonu.

Korku oyunu serisi Outlast'in en son oyunu Trials mayıs ayında çıkmasına rağmen yaz indirimlerinden etkilenmiş ve 228.65 TL'ye kadar düşmüş durumda. Oyun diğerlerinden farklı olarak, daha fazla eşya kullanmaya olanak sağlıyorken, arkadaşlarla çok oyunculu olarak çevrim içi oynanabiliyor. Hatırlatmakta fayda var, oyun şu anda erken erişimde ve ne zaman tam sürümün yayınlanacağı bilinmiyor.

Dead by Daylight 49.50 TL'ye, Dead Island 2 ise 321.75 TL'ye kadar düşüyor.

Bu oyunlar dışında yüzlerce oyunda indirim bulunuyor. Oyunlardaki indirimler ise 3 Ağustos'ta sona eriyor.