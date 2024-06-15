Galaxy Fold 6'nın tüm teknik özellikleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 15.06.2024 - 16:02

Güncelleme: 15.06.2024 - 16:02

Samsung, önümüzdeki ay Unpacked etkinliğinde yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold 6'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak pek çok telefon modelinde oluduğu gibi Fold 6'nın da teknik özelliklerinin tamamı sızdırıldı

SAMSUNG GALAXY FOLD 6'NIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Smartprix tarafından aktarılan özelliklere göre telefonda Dynamic AMOLED 2x yer alacak ve 2160 x 1856 piksel çözünürlüğe sahip ekran bulunacak. Dış ekranda, 6,3 inç 986 x 2376 piksel çözünürlük sunuluyor.

Buna ek olarak cihazın hem dış hem de iç ekranında 120Hz ekran yenileme hızı bulunacak. Fold 6 aynı zamanda önceki modeller gibi, S Pen desteğine de sahip olacak.

Galaxy Fold 6'da 3,39 GHz hızında çalışan Cortex-X4 ve buna ek 3,1 GHz hızında çalışan Cortex-A720'ye sahip sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacak ve iki küçük Cortex-A520, 2,2 GHz hızında çalışacak. Çipte ayrıca 1 GHz Adreon GPU yer alıyor. Ayrıca akıllı telefonda 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB'tan 1 TB'a kadar depolama alanı bulunacak.

Kamera tarafında ise üçlü kamera kurulumu bizleri karşılayacak. f/1.8 diyafram açıklığında 50 MP geniş açılı, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ultra geniş açılı ve 120 derecelik görüş alanına sahip kameralara ek olarak f/2.2 telefoto 10 MP lens yer alıyor.

Bataryası ise 4.400mAh olacak. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 desteği de cihazla sunluacak.

Başlangıç fiyatının 1.899,99 dolar olması 1TB versiyonda ise 2 bin 259,99 dolar olacağı bekleniyor.