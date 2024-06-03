Samsung'un Galaxy Ring'leri birbirinden farklı olacak

Yayınlanma: 03.06.2024 - 13:51

Güncelleme: 03.06.2024 - 13:51

Samsung'un Galaxy Ring konusunda akıllı telefonları kadar bonkör davranmadığı ortada. Yüzükler hakkında çok ayrıntılı bilgilere sahip değiliz ancak yeni haberlere göre Ring'lerde boyut değiştikçe pil kapasitesi de artacak.

SAMSUNG GALAXY RING İÇİN YENİ AYRINTILAR

Yüzüğün ABD'de parmak boyutuna göre 5 ila 13'e kadar farklı seçeneklerde sunulacağı aktarılıyor. Burada önemli nokta ise yüzük boyutuna bağlı olarak pil boyutunun da artacak olması. Söylenene göre yüzükler 17 mAh ile 22 mAh'a kadar çıkan batarya kapasilelerine sahip olacaklar.

Samsung Galaxy Ring'in daha önce çıkan haberlere göre dokuz farklı boyut seçeneği ile karşımıza çıkacağı söylenmişti Temmuz ayında satışa sunulacağı söylenen cihazın, sağlık odaklı olması ve piyasada dikkat çekmesi de bekleniyor.

Üç farklı renkte sunulması beklenen bu akıllı yüzüklerin uyku takibinin yanı sıra aktivite takibi ve NFC özellikleri de bulunacağı belirtiliyor.