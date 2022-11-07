Yılın son Ay tutulması yarın: Türkiye'den görülebilecek mi?
Ay'ın bakır renginde görüleceği tutulma Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek. Türkiye'den gözlenemeyecek tutulma, yarın saat 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.
Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, yarın yılın son Ay tutulması gerçekleşecek. Ay'ın bakır renginde görüleceği Ay tutulması, yarın Asya, Avustralya Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenecek.
Tutulma, Asya, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika ile Kuzey ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinden gözlenebilecek.
TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?
Türkiye'den gözlenemeyecek tutulma, Türkiye saati ile 11.02'de Ay'ın Dünya'nın yarı gölgesine girmesiyle başlayacak.
Dünya'nın gölge konisine saat 12.09'da girmeye başlayacak, saat 13.17'de tamamıyla girecek olan Ay, saat 13.59'da tutulma ortasına ulaşıp bakır renginde görülecek.
Tam tutulma, saat 14.41'de tamamlanacak. Ay, saat 15.52'de yarı gölgeden çıkacak ve tutulma sonlanacak.
TUTULMA NASIL GERÇEKLEŞİYOR?
Ay, Dünya'nın etrafındaki yörüngesinde dolanırken zaman zaman Dünya'nın gölgesine giriyor. Dolunay evresinde gerçekleşen bu geçişlerde, Güneş'ten aldığı ışığın bir kısmının ya da tamamının Dünya tarafından engellenmesiyle Ay'ın parlaklığı azalıyor. Bu olay, Ay tutulması olarak adlandırılıyor.
Ay tutulması "parçalı", "tam" veya "yarı gölge" tutulmaları olarak üç şekilde gerçekleşebiliyor. Tam tutulma sırasında Ay, gölge konisinin içerisine giriyor ve Dünya'nın gölgesi tamamen Ay'ın üzerine düşüyor.
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