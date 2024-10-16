78 yaşındaki adama 'üçlü penis' teşhisi kondu

Fakat ilginç olan şu ki; Birmingham Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, daha önce sadece bir kez rastlanmış olan bu 'dikkat çekici anatomik varyasyonu' fark ettiklerinde kişi ölmüştü ve muhtemelen yaşamı boyunca bundan habersiz yaşamıştı.