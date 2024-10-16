78 yaşındaki adama 'üçlü penis' teşhisi kondu

78 yaşındaki adama 'üçlü penis' teşhisi kondu

Uzmanlar, 'üçlü penis' sendromunun son derece nadir bir anomali olduğunu belirtti. Üstelik hasta, 78 yıllık yaşamı boyunca bundan haberdar değildi.

Dış Haberler Servisi
16 Ekim 2024 Çarşamba, 16:03
78 yaşındaki adama 'üçlü penis' teşhisi kondu

Geçen hafta Journal of Medical Case Reports adlı hakemli bilimsel dergide yayınlanan bir vakada, 78 yaşındaki bir adama, son derece nadir görülen bir doğum kusuru olan ve 'üçlü penis' anlamına gelen 'triphallia' teşhisi konduğu açıklandı.

78 yaşındaki adama 'üçlü penis' teşhisi kondu

Fakat ilginç olan şu ki; Birmingham Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, daha önce sadece bir kez rastlanmış olan bu 'dikkat çekici anatomik varyasyonu' fark ettiklerinde kişi ölmüştü ve muhtemelen yaşamı boyunca bundan habersiz yaşamıştı.

78 yaşındaki adama 'üçlü penis' teşhisi kondu

Difallia, yani 'ikili penis sendromu' oldukça nadir görülen ve her beş ila altı milyon erkekten sadece birini etkilediği düşünülen bir bozukluk olarak biliniyordu, fakat 'üçlü penis' anlamına gelen triphallia neredeyse hiç duyulmamıştı. 

Belgelenmiş olan tek vaka, 2020 yılında Irak'ta yeni doğmuş bir bebeğe aitti. 

78 yaşındaki adama 'üçlü penis' teşhisi kondu

Tıp öğrencileri tarafından yapılan muayenede, '1,82 boylarında beyaz tenli bir erkek' olarak tarif edilen hastanın kadavrası, ilk bakışta normal gibi görünüyordu. 

Ancak cesedi incelemeye başladıklarında şok edici bir keşifte bulundular!

78 yaşındaki adama 'üçlü penis' teşhisi kondu

HER BİRİNİN ANATOMİK YAPISI FARKLI

Doktorlar, testis torbasının içinde saklanmış olan, ana penisin arka ve alt tarafında, 'dikey bir şekilde konumlanmış iki küçük ek penis' bulduklarını açıkladılar.

78 yaşındaki adama 'üçlü penis' teşhisi kondu

Rapora göre, her bir penis, kendi sertleşme odacıklarına ve baş kısmına sahipti, ancak ana penis ve diğer penis, aynı idrar yolunu paylaşıyordu. 

78 yaşındaki adama 'üçlü penis' teşhisi kondu

 Öte yandan bu idrar yolu önce ek penisten, sonra ana penisten geçiyordu. En küçük penis ise idrar yolu benzeri bir yapıya sahip değildi.

78 yaşındaki adama 'üçlü penis' teşhisi kondu

Uzmanlar bu tuhaf durumun, anne karnındaki genital gelişimin erken evrelerinde, gebeliğin ilk dört ila yedinci haftaları arasında bir yerde oluştuğunu duyurdu.

78 yaşındaki adama 'üçlü penis' teşhisi kondu

TOPLUMDA 'YAYGIN' OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR...

Tesadüfen rastladıkları 'triphallia' bozukluğunun, sanılandan daha yaygın olabileceğini belirten uzmanlar; bu bozukluğun herhangi bir belirti olmadan kendini gizleyebileceğini, bunun da teşhisi engelleyebileceğini düşünüyorlar.

78 yaşındaki adama 'üçlü penis' teşhisi kondu

Araştırmacılar ayrıca, birden fazla penise sahip olanlarda idrar yolu enfeksiyonlarının yanı sıra cinsel işlev bozukluğu ve idrar kaçırma riskinin diğer insanlara göre daha fazla olduğunun altını çiziyorlar.

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