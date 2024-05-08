Afrika parçalanıyor, yeni bir kıta ortaya çıkıyor!
Afrika kıtası, kelimenin tam anlamıyla parçalanıyor ve bu, günümüz dünyasında karşılaşabileceğimiz en akıl almaz hikayelerden biri.
Auckland Üniversitesi'nden araştırmacı Julie Rowland tarafından çekilen fotoğraflarda, Kenya'daki iki büyük kara parçasının, birbirinden ayrılmaya başladığı açık bir biçimde görülüyor.
Geophysical Research Letters adlı hakemli bilimsel dergide yayınlanan çalışmaya göre bu gelişme, kıtada denize kıyısı olmayan ülkelerin uzak bir gelecekte kıyı şeridine sahip olabileceği anlamına geliyor.
YENİ BİR KITA DOĞUYOR...
Indy100'de yer alan habere göre, Zambiya ve Uganda gibi bugün okyanusa kıyısı olmayan ülkeler, "birkaç milyon yıl sonra" okyanusla buluşabilecek. Öte yandan, söz konusu ayrışma, sonunda Doğu Afrika'nın ayrı bir kıta oluşturmasına neden olacak kadar büyüyecek.
Bu bilgiyi doğrulayan, Kaliforniya Üniversitesi'nden deniz jeofizikçisi ve emeritus profesörü Ken Macdonald, konuya ilişkin demecinde şu ifadelere yer verdi:
"GPS ölçümleri ile yılda birkaç milimetreye kadar hareket oranları ölçebilirsiniz. GPS'ten daha fazla ölçüm aldıkça, neler olup bittiğine dair çok daha büyük bir fikir edinebiliriz. Aden Körfezi ve Kızıldeniz; Afar bölgesi üzerinden Doğu Afrika Rift Vadisi'ne akacak ve yeni bir okyanus oluşacak. Bu da Doğu Afrika'nın 'ayrı bir kıta' haline gelmesini beraberinde getirecek..."
"DOĞU AFRİKA YARIĞI" HAKKINDA BİLİNENLER
Uzmanlara göre, kıtanın yer değiştirmesiyle ortaya çıkan bu boşluk 'Doğu Afrika Yarığı' olarak biliniyor. 2005 yılında ilk kez Etiyopya'da keşfedildi; Afrika, Arap ve Somali tektonik plakalarının, "yılda yaklaşık bir inçlik bir hızla birbirlerinden uzaklaşmasıyla" meydana geldi.
Doğu Afrika Yarığı, yaklaşık 6 bin kilometre uzunluğunda bir kırık sistemi olarak tanımlanıyor. Bu yarığın oluşumu, Afrika kıtasının kuzeydoğu bölgesindeki tektonik aktiviteye dayanıyor. Bu kırılma sonucunda kıtada büyük bir çatlak oluştuğu ve bu çatlak boyunca da bir dizi çukur, göl, dağ ve yanardağ meydana geldiği biliniyor.
SİSMİK AÇIDAN OLDUKÇA HAREKETLİ
Öte yandan Doğu Afrika Yarığı, jeolojik olarak da aktif bir bölge ve bu nedenle, bölgede sık sık deprem, volkanik patlamalar gibi sismik aktiviteler meydana gelmekte.
Yarığın varlığı, Doğu Afrika coğrafyasını önemli ölçüde etkilemiştir. Ayrıca, kıtanın gelecekteki jeolojik evrimi çerçevesinde "yeni bir okyanusun oluşumu" bilim insanlarının ilgisini çekmektedir.
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