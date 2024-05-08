Afrika parçalanıyor, yeni bir kıta ortaya çıkıyor!

"DOĞU AFRİKA YARIĞI" HAKKINDA BİLİNENLER

Uzmanlara göre, kıtanın yer değiştirmesiyle ortaya çıkan bu boşluk 'Doğu Afrika Yarığı' olarak biliniyor. 2005 yılında ilk kez Etiyopya'da keşfedildi; Afrika, Arap ve Somali tektonik plakalarının, "yılda yaklaşık bir inçlik bir hızla birbirlerinden uzaklaşmasıyla" meydana geldi.

Doğu Afrika Yarığı, yaklaşık 6 bin kilometre uzunluğunda bir kırık sistemi olarak tanımlanıyor. Bu yarığın oluşumu, Afrika kıtasının kuzeydoğu bölgesindeki tektonik aktiviteye dayanıyor. Bu kırılma sonucunda kıtada büyük bir çatlak oluştuğu ve bu çatlak boyunca da bir dizi çukur, göl, dağ ve yanardağ meydana geldiği biliniyor.