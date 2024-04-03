Araştırma: Ömrü 3 yıl uzatmak için haftada kaç adım gerekli?

Dünyanın en saygın eğitim kurumlarından London School of Economics'in araştırmasına göre, sağlıklı bir yaşam için her gün 10 bin atmak şart değil. İyi bir hareket etme alışkanlığı edinen herkes, ömrüne ömür katabilir. Peki, ömrü üç yıl kadar uzatmak için haftada en az kaç adım atmak gerekir?

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2024 Çarşamba, 18:13
Araştırma: Ömrü 3 yıl uzatmak için haftada kaç adım gerekli?

Uzmanlardan, sık duyduğumuz bir tavsiyedir: 

“Sağlıklı bir yaşam için günde en az 10 bin adım atın...”

Araştırma: Ömrü 3 yıl uzatmak için haftada kaç adım gerekli?

Günde 10 bin adım atmak, bizleri şüphesiz pek çok sağlık sorunundan korur, obezite gibi yaşam kalitemizi düşüren rahatsızlıklardan uzak tutar. Fakat pek çoğumuz, özellikle yoğun çalışma temposu nedeniyle bu hedefi gerçekleştiremiyoruz...

Araştırma: Ömrü 3 yıl uzatmak için haftada kaç adım gerekli?

10 YIL SÜREN ARAŞTIRMA

London School of Economics (LSE) tarafından yapılan ve 10 yıl süren güncel bir araştırma, tam olarak bu konuya ışık tutuyor. 

"Her gün 10 bin adım" hedefinin önemini vurgularken, yürüme faaliyetine "daha düşük bir alt sınır" getiriyor...

Araştırma: Ömrü 3 yıl uzatmak için haftada kaç adım gerekli?

Araştırmacılar 2013 yılında, formda ve sağlıklı kalmanın en pratik yollarını bulmak umuduyla bir çalışma başlattı. 

Çalışma sonucunda, "sağlıklı alışkanlıkların insan ömrünü nasıl da uzattığını" gözler önüne seren yeni bulgular ortaya çıktı.

Araştırma: Ömrü 3 yıl uzatmak için haftada kaç adım gerekli?

1 MİLYONDAN FAZLA KATILIMCI

Çalışma kapsamında, bir milyondan fazla insanın yürüme alışkanlıkları ve genel sağlık durumları mercek altına alındı. 

Bu kapsamda, "yeni bir haftalık adım hedefi" belirlendi.

Araştırma: Ömrü 3 yıl uzatmak için haftada kaç adım gerekli?

Araştırmacılar, çalışma kapsamında belirlenen haftalık adım hedefine uymanız halinde, ömrünüz bir kaç yıl kadar uzayacağını öne sürüyor...

Araştırma: Ömrü 3 yıl uzatmak için haftada kaç adım gerekli?

KAÇ ADIM ATMALIYIZ?

Araştırmaya göre, 2 yıl boyunca haftada 3 kez en az 5 bin adım atmak; bir erkeğin ömrünü iki buçuk, kadınınkini ise üç yıl uzatabiliyor. Üstelik uzmanlar, bu yürüyüş programının "ruh sağlığınıza da iyi geleceğini" belirtiyor.

Araştırma: Ömrü 3 yıl uzatmak için haftada kaç adım gerekli?

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre;

  • 3 yıl boyunca haftada 3 kez günde 10 bin adım atanların tip 2 diyabet riski, atmayanlara göre yüzde 41 daha az
  • Haftada 5 kez 10 bin adım atanların ise bu hastalığa yakalanma riski yüzde 57 oranında daha az
  • Ayrıca, haftada üç kez 7 bin 500 adımdan fazla yürüyen 65 yaş üstü kişilerin erken ölüm riski de yüzde 52 daha az
Araştırma: Ömrü 3 yıl uzatmak için haftada kaç adım gerekli?

Yine de vücudun adım atarak elde edebileceği tüm faydalardan "tam olarak yararlanmak" istiyorsak, "her gün 10 bin adım" hedefine sıkı sıkıya bağlı kalmak en doğru karar.

Araştırma: Ömrü 3 yıl uzatmak için haftada kaç adım gerekli?

Görüldüğü gibi; ne kadar fazla adım atarsak riskler o kadar azalıyor ve bu noktada, haftada 3 kez 5 bin adım atmak "en alt sınır" olarak kabul ediliyor...

her gün kaç adım atmak gerek? Araştırma

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