Araştırma: Ömrü 3 yıl uzatmak için haftada kaç adım gerekli?

10 YIL SÜREN ARAŞTIRMA

London School of Economics (LSE) tarafından yapılan ve 10 yıl süren güncel bir araştırma, tam olarak bu konuya ışık tutuyor.

"Her gün 10 bin adım" hedefinin önemini vurgularken, yürüme faaliyetine "daha düşük bir alt sınır" getiriyor...