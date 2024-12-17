İlk kez laboratuvarda üretildi... Altının değeri düşecek mi?

Tüm işlemler tamamlandıktan sonra, protein ve polimerlerin bazı bölümleri kimyasal yöntemlerle ayrıştırıldı ve böylece geriye, içi boşluklarla dolu olan ancak dışarıdan bakıldığında altın gibi görünen bir madde ortaya çıktı.

Bilim insanları, laboratuvarda üretilen bu yapay altının, doğal altın gibi parlak olmasının yanı sıra çok hafif ve dayanıklı olduğunu belirtti.