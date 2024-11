Adedi 350 bin TL'yi buluyor... Evinizde bir servet yatıyor olabilir!

BRUCE SPRINGSTEEN - THE FUTURE OF ROCK 'N' ROLL

New Jersey'li 75 yaşındaki rock yıldızı, kariyeri boyunca 21 stüdyo albümü yayınladı. Bunların arasında en nadir bulunanı, 1988 yılında Japonya'da yayınlanan 'The Future of Rock 'n' Roll' (Rock 'n' Roll'un Geleceği) başlıklı, promosyon amaçlı çift CD'lik set.

MyLondon'ın haberine göre, yıldızın hayranları tarafından bulunması en zor eserlerden biri olan bu CD, geçmişte 1500 dolara kadar alıcı buldu.