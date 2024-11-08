Adedi 350 bin TL'yi buluyor... Evinizde bir servet yatıyor olabilir!
Evinizin karanlık bir köşesinde tozlanmaya yüz tutmuş bir yığın CD varsa, bir altın madeninin üzerinde oturuyor olabilirsiniz.
Çoğumuz, akıllı telefonlarımız sayesinde herhangi bir parçayı birkaç parmak dokunuşuyla çalabildiğimiz için fiziksel müzik koleksiyonlarımızın büyük çoğunluğundan kurtulduk, ancak görünüşe göre, bunu yaparken kendi ayağımıza kurşun sıkmış olabiliriz.
Zira pek çok müziksever, bir tür nostalji hissini yaşamak için CD'lere ve plaklara geri dönüyor...
Sonuç olarak, koleksiyoncular nadir kopyalar için ellerini ceplerinin derinliklerine sokmaya istekli... Bazıları, ikonik albümlere sahip olabilmek için binlerce dolar ödüyor. Bu nedenle, bazı CD'lerin değeri '10 bin doları' (yaklaşık 350 bin TL) aşabiliyor.
BRUCE SPRINGSTEEN - THE FUTURE OF ROCK 'N' ROLL
New Jersey'li 75 yaşındaki rock yıldızı, kariyeri boyunca 21 stüdyo albümü yayınladı. Bunların arasında en nadir bulunanı, 1988 yılında Japonya'da yayınlanan 'The Future of Rock 'n' Roll' (Rock 'n' Roll'un Geleceği) başlıklı, promosyon amaçlı çift CD'lik set.
MyLondon'ın haberine göre, yıldızın hayranları tarafından bulunması en zor eserlerden biri olan bu CD, geçmişte 1500 dolara kadar alıcı buldu.
PRINCE - MY NAME WAS PRINCE
Prince'in bu derlemesini bir yerlerde saklayanların eline oldukça iyi bir para geçebilir. 2016 yılında 57 yaşında ölen şarkıcı da tıpkı Springsteen gibi, 1993 yılında Japonya'da 12 parçalık bir albümden 50 kopya yayınladı.
Son derece nadir bulunan bu albüm için koleksiyoncuların geçmişte 6 bin 500 dolara kadar para ödediği bildiriliyor.
PARIS HILTON - PARIS
Bazı insanlar bu listede Paris Hilton'u görünce şaşırabilir, bu da onun ilk albümünün dinlemediğinizi gösterir. 'Paris' olarak adlandırılan 2006 tarihli bu proje, 'kimliği belirsiz' sokak ressamı Banksy sayesinde "pop tarihinin önemli albümlerinden biri" haline geldi.
Banksy, albümün yayınlanmasının hemen ardından, kapağını kendi tasarladığı versiyonundan 500 kopyayı İngiltere'deki çeşitli dükkanlara yerleştirdi ve bu sayede albümün değeri tavan yaptı; bugün 10 bin doların üzerinde alıcı buluyor.
COLDPLAY - SAFETY
Coldplay, Mayıs 1988'de ilk EP'sini yayınladı. Solist Chris Martin, gitarist Guy Berryman, basçı Jonny Buckland ve davulcu Will Champion'dan oluşan İngiltere merkezli grup üç parça kaydetti ve EP'nin piyasaya sürülmesi menajerleri Phil Harvey tarafından finanse edildi.
Harvey'in, içinde 500 kopya bulunan bir kutu aldığı ve bu kopyaları çeşitli plak şirketlerinin yanı sıra ailesine ve arkadaşlarına dağıttığı söyleniyor. Ancak bunlardan 150 tanesi açık piyasada satıldı ve bugün çok değerli bir albüm haline geldi. Coldplay koleksiyoncuları, bunlardan bir tanesine sahip olmak için yarışırken bu CD'ler 2 bin 600 dolara kadar alıcı buluyor.
NIRVANA - PENNYROYAL TEA
Amerikalı rockçılar Kurt Cobain, Krist Novoselic ve Dave Grohl, 1993 tarihli albümleri 'In Utero'da yer alan şarkının alternatif bir versiyonu olan 'Pennyroyal Tea' adlı bir single yayınladı.
Ancak Cobain, trajik bir şekilde şarkının yayınlanmasından birkaç gün sonra intihar edince CD toplatıldı, fakat hayatta kalmayı başaran kopyalar koleksiyoncular arasında oldukça popüler hale geldi. 'Pennyroyal Tea' CD'sine sahip olanlar, ellerindeki eseri 2 bin 500 dolardan fazla bir bedele satabilir.
MICHAEL JACKSON - SMILE
Koleksiyonerler, Michael Jackson'ın en nadide projelerinden birine sahip olmak için büyük paralar ödüyor. Bunlardan biri de 1997'de yayınlanmamış 'Smile' adlı single ve orijinal bir kopya bugün 2 bin 500 dolara kadar alıcı buluyor.
DAVID BOWIE - SOUND + VISION
Koleksiyoncuların altın tozu gibi gördüğü, müzik efsanesi David Bowie'ye ait bir eser var: 1989 yapımı Sound + Vision. 69 yaşındaki merhum İngiliz ikon, bu sette en iyi hitlerinin orijinal versiyonlarının yanı sıra demolar ve bazı parçaların canlı versiyonlarına yer verdi.
Bunun yanı sıra, baswood ve huş ağacından yapılmış kutusunda bir video diski ve 72 sayfalık bir de kitapçık bulunuyor ve bugün internette yüzlerce dolara alıcı bulabiliyor.
Paraya ihtiyacınız varsa ve tavan aranızda da artık işe yaramadığını düşündüğünüz CD'lerle dolu bir bavul varsa, şimdiden tozlarını temizlemeye ve değerlerini internetten araştırmaya başlasanız iyi edersiniz...
En Çok Okunan Haberler
-
- Mahkeme başkanından 'gizli tanık' açıklaması
- Milyarlık vurgun iddiası!
- Hâkimin itirafı
- Görüntülerle ortaya çıkardı: Doktor gözaltında
- Ünlü fenomen adeta bir servet kazandı!
- Erdoğan'dan 'sürpriz' 10 Kasım kararı
- Galatasaray, Tottenham'ı sahadan sildi!
- Arbede çıktı, oturuma son verildi
- Köy tipi yoğurt diye yedirmişler!
- AKP’li vekil ateş püskürdü!