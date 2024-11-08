Adedi 350 bin TL'yi buluyor... Evinizde bir servet yatıyor olabilir!

Çoğumuz, akıllı telefonlarımız sayesinde herhangi bir parçayı birkaç parmak dokunuşuyla çalabildiğimiz için fiziksel müzik koleksiyonlarımızın büyük çoğunluğundan kurtulduk, ancak görünüşe göre, bunu yaparken kendi ayağımıza kurşun sıkmış olabiliriz.

Zira pek çok müziksever, bir tür nostalji hissini yaşamak için CD'lere ve plaklara geri dönüyor...