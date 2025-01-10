Çılgın 'profesör' 100 yıl önce 2025'i nasıl öngördü?
Pek çoklarının öngördüğü gibi, uzaylılar dünyayı henüz ele geçirmemiş olsa da bir bilim insanının bundan tam 100 yıl önce 2025 yılı için yaptığı tahminlerin çoğu şaşırtıcı bir şekilde doğru çıktı.
Gerçek bir profesör olmasa da 'profesör' unvanını kullanan Archibald Montgomery Low, zamanının en önde gelen mucitlerinden biriydi.
1888’de Londra’da doğan Low, 1914’te modern televizyonların ilk prototipini yaratmış ve I. Dünya Savaşı sırasında 'dünyanın ilk insansız hava aracını' geliştirmişti.
"Radyo yönlendirme sistemlerinin babası" olarak da bilinen bu vizyoner mühendis, aynı zamanda verimli bir yazar ve futurist olarak dönemin Britanya gazetelerinde boy gösteriyordu.
1925 yılında, The Future (Gelecek) adında bir kitap yayınlamış ve bu kitapta, yeni teknolojilerin 2025'te dünya nüfusunun hayatını nasıl dönüştüreceğini öngörmüştü.
Findmypast araştırmacıları, Low'un en ilginç tahminlerinden bazılarını derleyerek, profesörün modern dünyadaki hayat hakkında yaptığı yorumların yer aldığı gazete kesitlerini bir araya getirdi.
Bunlar arasında, Low'un "her zaman doğru numarayı çeviren otomatik telefonlar" olarak tanımladığı akıllı telefonlara atıfta bulunan bir açıklama da bulunuyor.
Aynı gazete kesitinde, artık alışveriş merkezleri ve havaalanlarında yaygın olarak kullanılan yürüyen merdivenlere de bir gönderme yapılıyor.
Diğer bir kesitte ise, Low "bir televizyon makinesinin, resimli gazetelerin yerini alacağını" ve günlük haberlerin, "yüksek sesli hoparlörlerden" verileceğini öngörüyordu.
Bir başka kehanetinde, bizleri uyandıracak kablosuz alarm saatlerinin icadından bahsediyor, ancak Low, bunların 2025'te hep saat 9.30'a kurulacağına iyimser bir şekilde inanıyordu.
Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişmesini doğru bir şekilde öngörerek, "rüzgar ve gelgitlerin de insanın hizmetine sunulacağını" söylüyordu.
Low'un tahminleri bununla da sınırlı kalmıyordu; aynı yıllarda online bankacılığın icadını doğru tahmin etmiş ve modern teknolojinin, giderek daha sofistike hale gelen suç örgütleri tarafından kötüye kullanılabileceğini öngörmüştü.
Bir diğer tahmininde ise sinema izleyicilerinin hangi filmi izleyeceklerine karar vermelerini sağlayacak özel gözlüklerin kullanımından bahsediyor. Galiba, sanal gerçeklik gözlükleri bu tahmini fazlasıyla karşılıyor...
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