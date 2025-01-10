Çılgın 'profesör' 100 yıl önce 2025'i nasıl öngördü?

Findmypast araştırmacıları, Low'un en ilginç tahminlerinden bazılarını derleyerek, profesörün modern dünyadaki hayat hakkında yaptığı yorumların yer aldığı gazete kesitlerini bir araya getirdi.

Bunlar arasında, Low'un "her zaman doğru numarayı çeviren otomatik telefonlar" olarak tanımladığı akıllı telefonlara atıfta bulunan bir açıklama da bulunuyor.