Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı. Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review en akıllı ülkeleri açıkladı.
Bireylerin olduğu gibi toplumların, ülkelerin de IQ dereceleri merak ediliyor.Her yıl değişen listede 199 ülke yer alıyor. Ülkeler IQ oranlarına göre sıralanıyor.
Peki dünyanın en zeki ülkeleri hangileri? Türkiye listede kaçıncı sırada?
1. Japonya 106.4800
2. Tayvan 106.4700
3. Singapur 105.8900
4. Hong Kong 105.3700
5. Çin 104.1000
6. Güney Kore 102.3500
7. Beyaz Rusya 101.6000
8. Finlandiya 101.2000
9. Lihtenştayn 101.0700
10. Almanya 100.7400
11. Hollanda 100.7400
12. Estonya 100.7200
13. Lüksemburg 99.8700
14. Makao 99.8200
15. Kamboçya 99.7500
16. Kanada 99.5200
17. Avustralya 99.2400
18. Macaristan 99.2400
19. İsviçre 99.2400
20. Birleşik Krallık 99.1200
21. Grönland 98.8900
22. Kuzey Kore 98.8200
23. Slovenya 98.6000
24. Yeni Zelanda 98.5700
25. Avusturya 98.3800
26. İzlanda 98.2600
27. Danimarka 97.8300
28. Belçika 97.4900
29. Amerika Birleşik Devletleri 97.4300
30. Norveç 97.1300
31. İsveç 97
32. Fransa 96.6900
33. Polonya 96.3500
34. Slovakya 96.3200
35. Rusya 96.2900
36. Litvanya 95.8900
37. Hırvatistan 95.7500
38. Andora 95.2000
39. İrlanda 95.1300
40. Çek Cumhuriyeti 94.9200
41. Letonya 94.7900
42. İtalya 94.2300
43. Vanuatu 93.9200
44. Yeni Kaledonya 93.9200
45. İspanya 93.9000
46. Bermuda 93.4800
47. Kıbrıs 93.3900
48. Portekiz 92.7700
49. İsrail 92.4300
50. Barbados 91.6000
51. Malta 91.2700
52. Myanmar 91.1800
53. Moğolistan 91.0300
54. Bulgaristan 90.9900
55. Yunanistan 90.7700
56. Surinam 90.2900
57. Ukrayna 90.0700
58. Moldova 89.9800
59. Sırbistan 89.6000
60. Vietnam 89.5300
61. Irak 89.2800
62. Özbekistan 89.0100
63. Kazakistan 88.8900
64. Tayland 88.8700
65. Ermenistan 88.8200
66. Bosna-Hersek 88.5400
67. Kosta Rika 88.3400
68. Butan 87.9400
69. Şili 87.8900
70. Meksika 87.7300
71. Tacikistan 87.7100
72. Uruguay 87.5900
73. Malezya 87.5800
74. Brunei 87.5800
75. Bahamalar 86.9900
76. Romanya 86.8800
77. Türkiye 86.8000
78. Arjantin 86.6300
79. Sri Lanka 86.6200
80. Mauritius 86.5600
81. Türkmenistan 85.8600
82. Karadağ 85.7800
83. Trinidad ve Tobago 85.6300
84. Azerbaycan 84.8100
85. Gürcistan 84.5000
86. Turks ve Caicos Adaları 84.2900
87. Paraguay 84.0400
88. Fiji 83.9600
89. Solomon Adaları 83.9600
90. Samoa 83.9600
91. Kiribati 83.9600
92. Mikronezya 83.9600
93. Tonga 83.9600
94. Marshall Adaları 83.9600
95. Cook Adaları 83.9600
96. Küba 83.9000
97. Bahreyn 83.6000
98. Brezilya 83.3800
99. Guyana 83.2300
100. Kolombiya 83.1300
101. Venezuela 82.9900
102. Kayman Adaları 82.2400
103. Afganistan 82.1200
104. Haiti 82.1000
105. Dominik Cumhuriyeti 82.0500
106. Birleşik Arap Emirlikleri 82.0500
107. Porto Riko 81.9900
108. Kuzey Makedonya 81.9100
109. Arnavutluk 81.7500
110. Lübnan 81.7000
111. Filipinler 81.6400
112. Peru 81.4400
113. Kuzey Mariana Adaları 81.3600
114. Laos 80.9900
115. Libya 80.9200
116. Katar 80.7800
117. Ürdün 80.7000
118. Maldivler 80.5400
119. İran 80.0100120. Pakistan 80
121. Grenada 79.3400
122. Tunus 79.2200
123. Kırgızistan 79.0900
124. Panama 79
125. Sudan 78.8700
126. Çad 78.8700
127. Seyşeller 78.7600
128. Umman 78.7000
129. Kuveyt 78.6400
130. Endonezya 78.4900
131. Papua Yeni Gine 78.4900
132. Doğu Timor 78.4900
133. Ekvador 78.2600
134. Filistin 77.6900
135. Senegal 77.3700
136. Komorlar 77.0700
137. Madagaskar 76.7900
138. Britanya Virjin Adaları 76.6900
139. Bolivya 76.5300
140. Uganda 76.4200
141. Suudi Arabistan 76.3600
142. Mısır 76.3200
143. Hindistan 76.2400
144. Cezayir 76
145. Kenya 75.2000
146. Angola 75.1000
147. Jamaika 75.0800
148. Tanzanya 74.9500
149. Suriye 74.4100
150. Bangladeş 74.3300
151. Zimbabve 74.0100
152. Burkina Faso 73.8000
153. Saint Lucia 73.6800
154. Mozambik 72.5000
155. Burundi 72.0900
156. Nijer 70.8200
157. Antigua ve Barbuda 70.4800
158. Saint Kitts ve Nevis 70.4800
159. Ruanda 69.9500
160. Benin 69.7100
161. Malavi 69.7000
162. El Salvador 69.6300
163. Botsvana 69.4500
164. Güney Afrika 68.8700
165. Lesoto 68.8700
166. Esvatini 68.8700
167. Eritre 68.7700
168. Zambiya 68.4300
169. Etiyopya 68.4200
170. Cibuti 68.4100
171. Nijerya 67.7600
172. Kamerun 67.7600
173. Somali 67.6700
174. Fas 67.0300
175. Namibya 66.1900
176. Dominika 66.0300
177. Sao Tome ve Principe 65.2200
178. DR Kongo 64.9200
179. Saint Vincent ve Grenadinler 63.4200
180. Kongo Cumhuriyeti 62.9700
181. Gabon 62.9700
182. Yemen 62.8600
183. Orta Afrika Cumhuriyeti 62.5500
184. Belize 62.5500
185. Honduras 62.1600
186. 59.8300'e git
187. Mali 59.7600
188. Moritanya 59.7600
189. Güney Sudan 58.6100
190. Gana 58.1600
191. Fildişi Sahili 58.1600
192. Gine 53.4800
193. Nikaragua 52.6900
194. Gambiya 52.6800
195. Yeşil Burun 52.5000
196. Guatemala 47.7200
197. Sierra Leone 45.0700
198. Liberya 45.0700
199. Nepal 42.9900
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