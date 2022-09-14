Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı. Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review en akıllı ülkeleri açıkladı.

Bireylerin olduğu gibi toplumların, ülkelerin de IQ dereceleri merak ediliyor.Her yıl değişen listede 199 ülke yer alıyor. Ülkeler IQ oranlarına göre sıralanıyor.

Peki dünyanın en zeki ülkeleri hangileri? Türkiye listede kaçıncı sırada?