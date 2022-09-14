Dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2022 Çarşamba, 12:35
<p>Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı. Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan<strong> World Population Review</strong> en akıllı ülkeleri açıkladı.</p> <p>Bireylerin olduğu gibi toplumların, ülkelerin de IQ dereceleri merak ediliyor.Her yıl değişen listede 199 ülke yer alıyor. Ülkeler IQ oranlarına göre sıralanıyor.</p> <p><strong>Peki dünyanın en zeki ülkeleri hangileri? Türkiye listede kaçıncı sırada?</strong></p>

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı. Dünya nüfusu üzerine araştırmalar yapan World Population Review en akıllı ülkeleri açıkladı.

Bireylerin olduğu gibi toplumların, ülkelerin de IQ dereceleri merak ediliyor.Her yıl değişen listede 199 ülke yer alıyor. Ülkeler IQ oranlarına göre sıralanıyor.

Peki dünyanın en zeki ülkeleri hangileri? Türkiye listede kaçıncı sırada?

<p>    1. Japonya 106.4800</p> <p>    2. Tayvan 106.4700</p> <p>    3. Singapur 105.8900</p> <p>    4. Hong Kong 105.3700</p> <p>    5. Çin 104.1000</p> <p>    6. Güney Kore 102.3500</p> <p>    7. Beyaz Rusya 101.6000</p> <p>    8. Finlandiya 101.2000</p> <p>    9. Lihtenştayn 101.0700</p> <p>    10. Almanya 100.7400</p> <p>    11. Hollanda 100.7400</p> <p>    12. Estonya 100.7200</p> <p>    13. Lüksemburg 99.8700</p> <p>    14. Makao 99.8200</p> <p>    15. Kamboçya 99.7500</p> <p>    16. Kanada 99.5200</p> <p>    17. Avustralya 99.2400</p> <p>    18. Macaristan 99.2400</p> <p>    19. İsviçre 99.2400</p> <p>    20. Birleşik Krallık 99.1200</p>

    1. Japonya 106.4800

    2. Tayvan 106.4700

    3. Singapur 105.8900

    4. Hong Kong 105.3700

    5. Çin 104.1000

    6. Güney Kore 102.3500

    7. Beyaz Rusya 101.6000

    8. Finlandiya 101.2000

    9. Lihtenştayn 101.0700

    10. Almanya 100.7400

    11. Hollanda 100.7400

    12. Estonya 100.7200

    13. Lüksemburg 99.8700

    14. Makao 99.8200

    15. Kamboçya 99.7500

    16. Kanada 99.5200

    17. Avustralya 99.2400

    18. Macaristan 99.2400

    19. İsviçre 99.2400

    20. Birleşik Krallık 99.1200

<p>    21. Grönland 98.8900</p> <p>    22. Kuzey Kore 98.8200</p> <p>    23. Slovenya 98.6000</p> <p>    24. Yeni Zelanda 98.5700</p> <p>    25. Avusturya 98.3800</p> <p>    26. İzlanda 98.2600</p> <p>    27. Danimarka 97.8300</p> <p>    28. Belçika 97.4900</p> <p>    29. Amerika Birleşik Devletleri 97.4300</p> <p>    30. Norveç 97.1300</p> <p>    31. İsveç 97</p> <p>    32. Fransa 96.6900</p> <p>    33. Polonya 96.3500</p> <p>    34. Slovakya 96.3200</p> <p>    35. Rusya 96.2900</p> <p>    36. Litvanya 95.8900</p> <p>    37. Hırvatistan 95.7500</p> <p>    38. Andora 95.2000</p> <p>    39. İrlanda 95.1300</p> <p>    40. Çek Cumhuriyeti 94.9200</p>

    21. Grönland 98.8900

    22. Kuzey Kore 98.8200

    23. Slovenya 98.6000

    24. Yeni Zelanda 98.5700

    25. Avusturya 98.3800

    26. İzlanda 98.2600

    27. Danimarka 97.8300

    28. Belçika 97.4900

    29. Amerika Birleşik Devletleri 97.4300

    30. Norveç 97.1300

    31. İsveç 97

    32. Fransa 96.6900

    33. Polonya 96.3500

    34. Slovakya 96.3200

    35. Rusya 96.2900

    36. Litvanya 95.8900

    37. Hırvatistan 95.7500

    38. Andora 95.2000

    39. İrlanda 95.1300

    40. Çek Cumhuriyeti 94.9200

<p>    41. Letonya 94.7900</p> <p>    42. İtalya 94.2300</p> <p>    43. Vanuatu 93.9200</p> <p>    44. Yeni Kaledonya 93.9200</p> <p>    45. İspanya 93.9000</p> <p>    46. Bermuda 93.4800</p> <p>    47. Kıbrıs 93.3900</p> <p>    48. Portekiz 92.7700</p> <p>    49. İsrail 92.4300</p> <p>    50. Barbados 91.6000</p> <p>    51. Malta 91.2700</p> <p>    52. Myanmar 91.1800</p> <p>    53. Moğolistan 91.0300</p> <p>    54. Bulgaristan 90.9900</p> <p>    55. Yunanistan 90.7700</p> <p>    56. Surinam 90.2900</p> <p>    57. Ukrayna 90.0700</p> <p>    58. Moldova 89.9800</p> <p>    59. Sırbistan 89.6000</p> <p>    60. Vietnam 89.5300</p>

    41. Letonya 94.7900

    42. İtalya 94.2300

    43. Vanuatu 93.9200

    44. Yeni Kaledonya 93.9200

    45. İspanya 93.9000

    46. Bermuda 93.4800

    47. Kıbrıs 93.3900

    48. Portekiz 92.7700

    49. İsrail 92.4300

    50. Barbados 91.6000

    51. Malta 91.2700

    52. Myanmar 91.1800

    53. Moğolistan 91.0300

    54. Bulgaristan 90.9900

    55. Yunanistan 90.7700

    56. Surinam 90.2900

    57. Ukrayna 90.0700

    58. Moldova 89.9800

    59. Sırbistan 89.6000

    60. Vietnam 89.5300

<p>    61. Irak 89.2800</p> <p>    62. Özbekistan 89.0100</p> <p>    63. Kazakistan 88.8900</p> <p>    64. Tayland 88.8700</p> <p>    65. Ermenistan 88.8200</p> <p>    66. Bosna-Hersek 88.5400</p> <p>    67. Kosta Rika 88.3400</p> <p>    68. Butan 87.9400</p> <p>    69. Şili 87.8900</p> <p>    70. Meksika 87.7300</p> <p>    71. Tacikistan 87.7100</p> <p>    72. Uruguay 87.5900</p> <p>    73. Malezya 87.5800</p> <p>    74. Brunei 87.5800</p> <p>    75. Bahamalar 86.9900</p> <p>    76. Romanya 86.8800</p>

    61. Irak 89.2800

    62. Özbekistan 89.0100

    63. Kazakistan 88.8900

    64. Tayland 88.8700

    65. Ermenistan 88.8200

    66. Bosna-Hersek 88.5400

    67. Kosta Rika 88.3400

    68. Butan 87.9400

    69. Şili 87.8900

    70. Meksika 87.7300

    71. Tacikistan 87.7100

    72. Uruguay 87.5900

    73. Malezya 87.5800

    74. Brunei 87.5800

    75. Bahamalar 86.9900

    76. Romanya 86.8800

<p>    77. Türkiye 86.8000</p> <p>    78. Arjantin 86.6300</p> <p>    79. Sri Lanka 86.6200</p> <p>    80. Mauritius 86.5600</p> <p>    81. Türkmenistan 85.8600</p> <p>    82. Karadağ 85.7800</p> <p>    83. Trinidad ve Tobago 85.6300</p> <p>    84. Azerbaycan 84.8100</p> <p>    85. Gürcistan 84.5000</p> <p>    86. Turks ve Caicos Adaları 84.2900</p> <p>    87. Paraguay 84.0400</p> <p>    88. Fiji 83.9600</p> <p>    89. Solomon Adaları 83.9600</p> <p>    90. Samoa 83.9600</p> <p>    91. Kiribati 83.9600</p> <p>    92. Mikronezya 83.9600</p> <p>    93. Tonga 83.9600</p> <p>    94. Marshall Adaları 83.9600</p> <p>    95. Cook Adaları 83.9600</p> <p>    96. Küba 83.9000</p>

    77. Türkiye 86.8000

    78. Arjantin 86.6300

    79. Sri Lanka 86.6200

    80. Mauritius 86.5600

    81. Türkmenistan 85.8600

    82. Karadağ 85.7800

    83. Trinidad ve Tobago 85.6300

    84. Azerbaycan 84.8100

    85. Gürcistan 84.5000

    86. Turks ve Caicos Adaları 84.2900

    87. Paraguay 84.0400

    88. Fiji 83.9600

    89. Solomon Adaları 83.9600

    90. Samoa 83.9600

    91. Kiribati 83.9600

    92. Mikronezya 83.9600

    93. Tonga 83.9600

    94. Marshall Adaları 83.9600

    95. Cook Adaları 83.9600

    96. Küba 83.9000

<p>   97. Bahreyn 83.6000</p> <p>    98. Brezilya 83.3800</p> <p>    99. Guyana 83.2300</p> <p>    100. Kolombiya 83.1300</p> <p>    101. Venezuela 82.9900</p> <p>    102. Kayman Adaları 82.2400</p> <p>    103. Afganistan 82.1200</p> <p>    104. Haiti 82.1000</p> <p>    105. Dominik Cumhuriyeti 82.0500</p> <p>    106. Birleşik Arap Emirlikleri 82.0500</p> <p>    107. Porto Riko 81.9900</p> <p>    108. Kuzey Makedonya 81.9100</p> <p>    109. Arnavutluk 81.7500</p> <p>    110. Lübnan 81.7000</p> <p>    111. Filipinler 81.6400</p> <p>    112. Peru 81.4400</p> <p>    113. Kuzey Mariana Adaları 81.3600</p> <p>    114. Laos 80.9900</p> <p>    115. Libya 80.9200</p> <p>    116. Katar 80.7800</p>

   97. Bahreyn 83.6000

    98. Brezilya 83.3800

    99. Guyana 83.2300

    100. Kolombiya 83.1300

    101. Venezuela 82.9900

    102. Kayman Adaları 82.2400

    103. Afganistan 82.1200

    104. Haiti 82.1000

    105. Dominik Cumhuriyeti 82.0500

    106. Birleşik Arap Emirlikleri 82.0500

    107. Porto Riko 81.9900

    108. Kuzey Makedonya 81.9100

    109. Arnavutluk 81.7500

    110. Lübnan 81.7000

    111. Filipinler 81.6400

    112. Peru 81.4400

    113. Kuzey Mariana Adaları 81.3600

    114. Laos 80.9900

    115. Libya 80.9200

    116. Katar 80.7800

<p>      117. Ürdün 80.7000</p> <p>    118. Maldivler 80.5400</p> <p>    119. İran 80.0100120. Pakistan 80</p> <p>    121. Grenada 79.3400</p> <p>    122. Tunus 79.2200</p> <p>    123. Kırgızistan 79.0900</p> <p>    124. Panama 79</p> <p>    125. Sudan 78.8700</p> <p>    126. Çad 78.8700</p> <p>    127. Seyşeller 78.7600</p> <p>    128. Umman 78.7000</p> <p>    129. Kuveyt 78.6400</p> <p>    130. Endonezya 78.4900</p> <p>    131. Papua Yeni Gine 78.4900</p> <p>    132. Doğu Timor 78.4900</p> <p>    133. Ekvador 78.2600</p> <p>    134. Filistin 77.6900</p> <p>    135. Senegal 77.3700</p> <p>    136. Komorlar 77.0700</p> <p>    137. Madagaskar 76.7900</p> <p>    138. Britanya Virjin Adaları 76.6900</p> <p>    139. Bolivya 76.5300</p> <p>    140. Uganda 76.4200</p>

      117. Ürdün 80.7000

    118. Maldivler 80.5400

    119. İran 80.0100120. Pakistan 80

    121. Grenada 79.3400

    122. Tunus 79.2200

    123. Kırgızistan 79.0900

    124. Panama 79

    125. Sudan 78.8700

    126. Çad 78.8700

    127. Seyşeller 78.7600

    128. Umman 78.7000

    129. Kuveyt 78.6400

    130. Endonezya 78.4900

    131. Papua Yeni Gine 78.4900

    132. Doğu Timor 78.4900

    133. Ekvador 78.2600

    134. Filistin 77.6900

    135. Senegal 77.3700

    136. Komorlar 77.0700

    137. Madagaskar 76.7900

    138. Britanya Virjin Adaları 76.6900

    139. Bolivya 76.5300

    140. Uganda 76.4200

<p>  141. Suudi Arabistan 76.3600</p> <p>    142. Mısır 76.3200</p> <p>    143. Hindistan 76.2400</p> <p>    144. Cezayir 76</p> <p>    145. Kenya 75.2000</p> <p>    146. Angola 75.1000</p> <p>    147. Jamaika 75.0800</p> <p>    148. Tanzanya 74.9500</p> <p>    149. Suriye 74.4100</p> <p>    150. Bangladeş 74.3300</p> <p>    151. Zimbabve 74.0100</p> <p>    152. Burkina Faso 73.8000</p> <p>    153. Saint Lucia 73.6800</p> <p>    154. Mozambik 72.5000</p> <p>    155. Burundi 72.0900</p> <p>    156. Nijer 70.8200</p> <p>    157. Antigua ve Barbuda 70.4800</p> <p>    158. Saint Kitts ve Nevis 70.4800</p> <p>    159. Ruanda 69.9500</p> <p>    160. Benin 69.7100</p>

  141. Suudi Arabistan 76.3600

    142. Mısır 76.3200

    143. Hindistan 76.2400

    144. Cezayir 76

    145. Kenya 75.2000

    146. Angola 75.1000

    147. Jamaika 75.0800

    148. Tanzanya 74.9500

    149. Suriye 74.4100

    150. Bangladeş 74.3300

    151. Zimbabve 74.0100

    152. Burkina Faso 73.8000

    153. Saint Lucia 73.6800

    154. Mozambik 72.5000

    155. Burundi 72.0900

    156. Nijer 70.8200

    157. Antigua ve Barbuda 70.4800

    158. Saint Kitts ve Nevis 70.4800

    159. Ruanda 69.9500

    160. Benin 69.7100

<p>  161. Malavi 69.7000</p> <p>    162. El Salvador 69.6300</p> <p>    163. Botsvana 69.4500</p> <p>    164. Güney Afrika 68.8700</p> <p>    165. Lesoto 68.8700</p> <p>    166. Esvatini 68.8700</p> <p>    167. Eritre 68.7700</p> <p>    168. Zambiya 68.4300</p> <p>    169. Etiyopya 68.4200</p> <p>    170. Cibuti 68.4100</p> <p>    171. Nijerya 67.7600</p> <p>    172. Kamerun 67.7600</p> <p>    173. Somali 67.6700</p> <p>    174. Fas 67.0300</p> <p>    175. Namibya 66.1900</p> <p>    176. Dominika 66.0300</p> <p>    177. Sao Tome ve Principe 65.2200</p> <p>    178. DR Kongo 64.9200</p> <p>    179. Saint Vincent ve Grenadinler 63.4200</p> <p>    180. Kongo Cumhuriyeti 62.9700</p>

  161. Malavi 69.7000

    162. El Salvador 69.6300

    163. Botsvana 69.4500

    164. Güney Afrika 68.8700

    165. Lesoto 68.8700

    166. Esvatini 68.8700

    167. Eritre 68.7700

    168. Zambiya 68.4300

    169. Etiyopya 68.4200

    170. Cibuti 68.4100

    171. Nijerya 67.7600

    172. Kamerun 67.7600

    173. Somali 67.6700

    174. Fas 67.0300

    175. Namibya 66.1900

    176. Dominika 66.0300

    177. Sao Tome ve Principe 65.2200

    178. DR Kongo 64.9200

    179. Saint Vincent ve Grenadinler 63.4200

    180. Kongo Cumhuriyeti 62.9700

<p>    181. Gabon 62.9700</p> <p>    182. Yemen 62.8600</p> <p>    183. Orta Afrika Cumhuriyeti 62.5500</p> <p>    184. Belize 62.5500</p> <p>    185. Honduras 62.1600</p> <p>    186. 59.8300'e git</p> <p>    187. Mali 59.7600</p> <p>    188. Moritanya 59.7600</p> <p>    189. Güney Sudan 58.6100</p> <p>    190. Gana 58.1600</p> <p>    191. Fildişi Sahili 58.1600</p> <p>    192. Gine 53.4800</p> <p>    193. Nikaragua 52.6900</p> <p>    194. Gambiya 52.6800</p> <p>    195. Yeşil Burun 52.5000</p> <p>    196. Guatemala 47.7200</p> <p>    197. Sierra Leone 45.0700</p> <p>    198. Liberya 45.0700</p> <p>    199. Nepal 42.9900</p>

    181. Gabon 62.9700

    182. Yemen 62.8600

    183. Orta Afrika Cumhuriyeti 62.5500

    184. Belize 62.5500

    185. Honduras 62.1600

    186. 59.8300'e git

    187. Mali 59.7600

    188. Moritanya 59.7600

    189. Güney Sudan 58.6100

    190. Gana 58.1600

    191. Fildişi Sahili 58.1600

    192. Gine 53.4800

    193. Nikaragua 52.6900

    194. Gambiya 52.6800

    195. Yeşil Burun 52.5000

    196. Guatemala 47.7200

    197. Sierra Leone 45.0700

    198. Liberya 45.0700

    199. Nepal 42.9900

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