2 dakikada 'erken ölüm ri̇ski̇' testi! 2 bin gönüllü üzerinde denendi...

TESTİ KİMLER YAPMALI?

Eğer testi yeni denediyseniz ve vasiyetinize ne yazdığınızı düşünmenin zamanı geldiğinden endişeleniyorsanız, testin normalde 50 ila 80 yaş arasındaki kişilere yönelik olduğunu unutmayın, bu nedenle gençseniz ve testte çok iyi puan aldıysanız fazla havaya girmeyin...

Yapamıyorsanız da üzülmeyin, özellikle erken yaştaysanız spor yaparak ve iyi beslenerek bu durumu aşabilirsiniz.