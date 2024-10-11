2 dakikada 'erken ölüm ri̇ski̇' testi! 2 bin gönüllü üzerinde denendi...
Kimin ne kadar yaşayacağı hiç belli olmaz, fakat uzmanlar, bu basit testin size en azından, kalan yaşam süreniz hakkında iyi bir fikir verebileceğine inanıyor.
Brezilya'daki Gama Filho Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, iskelet-kas sistemi kondisyon göstergelerimiz ile ölüm oranları arasında nasıl bir bağlantı olduğunu bulmak için bazı araştırmalar yürüttü ve ciddi sonuçlara vardı.
Araştırmacılar, 2021'de yayınlanan çalışmanın sonucunda, 'yaşıtlarından daha esnek olanların, muhtemelen onlardan daha uzun yaşayacakları' yönündeki önsezilerini doğruladı.
Bu kapsamda, 2 binin üzerinde gönüllü katılımcı, her birimizin evinde deneyebileceği, basit bir teste tabi tutuldu.
Not: Hareketleri sergilerken çıplak ayaklı olmanız ve bol kıyafetler giymeniz işinizi kolaylaştırabilir.
'Otur, Kalk' testi adı verilen bu teste başlarken, önce fotoğraftaki gibi yere bağdaş kurup oturuyoruz. Bu noktada eller ve kolların bacaklar ile bağlantısını kesmek önemli. Yani, hiç bir yere tutunmuyoruz!
Ardından, ellerimizi ya da kollarımızı kullanmadan yerden kalkmaya çalışıyoruz.
Bu noktada; el, diz, dirsek, ön kol ve bacağın yan kısmı da dahil olmak üzere her bir müdahalede bir puan kaybediyoruz.
Bağdaş vaziyetinde otururken, hiçbir destek almadan doğrudan ayağa kalkmamız halinde ise 10 puan kazanıyoruz.
SEKİZİN ALTINDA PUAN ALANLARIN DİKKATİNE!
Avrupa Kardiyoloji Derneği'ne göre, 0 ila 3 puan arasında alan kişilerin önümüzdeki 6 yıl içinde ölme ihtimali, yaşıtlarına göre 6 kat daha fazla.
8'in altında puan almak ise her halükarda ölüm riskinizin daha yüksek olduğu anlamına geliyor.
Bu nedenle daha uzun süre hayatta kalmayı arzuluyorsanız ideal olarak 8 ila 10 aralığında bir puan almanız gerekiyor.
TESTİ KİMLER YAPMALI?
Eğer testi yeni denediyseniz ve vasiyetinize ne yazdığınızı düşünmenin zamanı geldiğinden endişeleniyorsanız, testin normalde 50 ila 80 yaş arasındaki kişilere yönelik olduğunu unutmayın, bu nedenle gençseniz ve testte çok iyi puan aldıysanız fazla havaya girmeyin...
Yapamıyorsanız da üzülmeyin, özellikle erken yaştaysanız spor yaparak ve iyi beslenerek bu durumu aşabilirsiniz.
EDİTÖRÜN NOTU
6 yıl boyunca yürütülen bu çalışmanın bulguları, European Journal of Preventive Cardiology adlı hakemli bilimsel dergide yayımlandı ve bu süre zarfında 159 ölüm kaydedildi.
Gama Filho Üniversitesi'nden bilim insanları, bu çalışma sayesinde, kas-iskelet zindeliğinin, kişinin sağlığı ve uzun ömürlülüğü açısından önemli bir gösterge olduğu sonucuna vardı.
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