Kriptografi yöntemi ile saldırı: İşlem yaptığınız mobil uygulama ve web sitesi orijinal mi?

"JÜL SEZAR TARAFINDAN DA KULLANILDI"

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Temiz, kriptografinin bilinen en eski örneklerinden birinin de MÖ Roma İmparatoru Jül Sezar tarafından kullanıldığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Jül Sezar askerleriyle bugün kendi adıyla anılan Sezar şifrelemesini kullanarak haberleşiyordu. Bu şifrelemede her harf, alfabede kendinden üç sonraki harf ile değiştirilerek ortaya anlamsız bir mesaj çıkarılıyordu. Örneğin “Üsküdar” mesajı, bu yöntemi bilmeyen kişilerce anlamsız olan “ZUNZGÇT” metnine dönüştürülüyordu.