NASA'nın yeni roketinin fırlatılacağı tarih belli oldu: Rampaya yerleştirildi
ASIL HEDEF 2025
2025'e kadar insanları Ay yüzeyine döndürmeyi planlayan Artemis Ay programının ilk görevi olan Artemis I'in başarıya ulaşması halinde NASA, Mayıs 2024'te Artemis II göreviyle gerçek mürettebatı bir Ay uçuşunda taşıyacak. 2025 yılında ise Artemis III görevi çerçevesinde 1970'lerden bu yana ilk kez Ay'a insan indirilecek.
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